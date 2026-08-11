विदर्भ

Amravati Prostitution Case: महिला चालवायची देहविक्रीचा अड्डा, अमरावतीत पोलिसांच्या छाप्यात धक्कादायक माहिती समोर

Police Raid Apartment in Amravati's TC Nagar: अमरावतीतील टीसीनगर परिसरातील एका अपार्टमेंटमध्ये सुरू असलेल्या देहविक्रीच्या ठिकाणी भरोसा सेलने छापा टाकला.
Amravati Prostitution Case

Amravati Prostitution Case

esakal

प्रशांत पाटील
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अमरावती: शहरातील राजापेठ ठाण्याच्या हद्दीत टीसीनगर परिसरात असलेल्या एका अपार्टमेंटमध्ये देहविक्री व्यवसाय सुरू होता. देहविक्री सुरू असलेल्या फ्लॅटवर भरोसा सेलच्या पथकाने सोमवारी (ता. १०) सायंकाळी छापा टाकला. पोलिस निरीक्षक ज्योती विल्हेकर यांच्या पथकाने केलेल्या कारवाईमध्ये जागा उपलब्ध करून देणारी महिला, दोन पुरुष ग्राहक आणि दोन महिला, अशा एकूण पाच जणांना अटक करून त्यांची राजापेठ ठाण्यात चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

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