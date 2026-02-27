विदर्भ

Amravati Crime: किरकोळ वादातून युवकाचा धारदार शस्त्राने खून; पोलिसांनी ताब्यात घेतले आरोपी

Crime News: अमरावती शहराच्या राजापेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शुभम ठाकरे याचा खून झाला. आरोपी अनुप पांडेला सहा तासांत पोलिसांनी ताब्यात घेतले, भांडण व दारू पिण्याच्या कारणावरून हा खून झाल्याचे तपासात स्पष्ट.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : शहराच्या राजापेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका व्यक्तीच्या खूनप्रकरणाचा सहा तासांतच छडा लावून पोलिसांनी संशयित आरोपीला जेरबंद केले. किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादातून हा खून झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.

