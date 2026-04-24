Ration Scam : ठराविक रेशन दुकानदारांना जास्तीचे धान्य; कोट्यवधींचा अपहार, दोन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल

अमरावती : कोट्यवधींच्या धान्य अपहारप्रकरणी गाडगेनगर पोलिसांनी पुरवठा विभागाच्या दोन निरीक्षक अधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकारी निनाद लांडे यांच्या तक्रारीवरून हे दोन स्वतंत्र एफआयआर नोंदविण्यात आले आहे..तहसील कार्यालय अमरावती ग्रामीण अंतर्गत निरीक्षण अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्याने जानेवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या बारा महिन्यांच्या कालावधीत काही ठराविक रास्त भाव दुकानदारांना रजिस्टर नोंदीनुसार धान्य नियतीपेक्षा अधिक दोन हजार २३७.६८ क्विंटल इतके अतिरिक्त नियतन मंजूर केले. त्यामुळे एकूण ८७ लाख एक हजार ९३० रुपये ९३ पैसे इतके शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे..Amravati News: सेंट्रल बँकेत तीन कोटींचा अपहार; न केलेल्या कामाचे देयके काढून पैसा खिशात.त्यांच्याविरुद्ध जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीनंतर गुन्हा दाखल झाला. दुसऱ्या प्रकरणात पुरवठा विभागाच्याच तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी जितेंद्र सुरेश पाटील (वय ३६) यांनी जानेवारी २०२३ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत काही ठराविक रास्त भाव दुकानदारांना धान्य नियतीपेक्षा तीन हजार ८७३.९० क्विंटल इतके अतिरिक्त नियतन मंजून केले. त्यामुळे एक कोटी ४३ लाख ९३ हजार ८७३ रुपये ७४ पैसे इतक्या रकमेचे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका जितेंद्र पाटील यांच्यावर तक्रारीत ठेवण्यात आला आहे..Vidarbha News: निरीक्षण अधिकारी जितेंद्र पाटील निलंबित; १.६५ कोटींचा गैरव्यवहार, अतिरिक्त धान्य मंजुरी प्रकरण.त्या आधारे पाटील विरुद्धही गाडगेनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. दोन्ही प्रकरणांत एकूण दोन कोटी ३० लाख ९५ हजार ८०३ रुपयांचे शासनाचे नुकसान झाले आहे. दोन्ही संशयित अधिकाऱ्यांविरुद्ध राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका चौकशीत ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्या विरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.