Amravati Crime Case: २ वर्षांपासून ओळख, अचानक फोन उचलणं बंद केलं; तरुणाने अल्पवयीन मुलीची केली हत्या, अमरावतीत खळबळ

अमरावती : अमरावती शहरात रवीनगर चौकात अल्पवयीन महाविद्यालयीन मुलीची हत्या केल्यानंतर पसार झालेल्या संशयित युवकाने कुटुंबीयांना फोन करून मुलीला चाकू मारल्याची माहिती दिल्याची बाब उघड झाली आहे. संशयित युवकास राजापेठ पोलिसांनी गोंदिया येथून अटक करून अमरावतीत आणले. ."आनंद नंदकिशोर भड (वय २२, रा. पोही, मूर्तिजापूर असे अल्पवयीन मुलीच्या हत्येप्रकरणी अटक संशयिताचे नाव असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त श्याम घुगे यांनी दिली. गुरुवारी (ता. ३) रात्री आनंद यास गोंदिया रेल्वेस्थानकावरून राजापेठ पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटकेनंतर संशयित आनंद भड याने अल्पवयीन मुलीसोबत दोन वर्षांपासून ओळख असल्याचे सांगितले. त्यानंतर मागील दोन महिन्यांपासून तीने फोन उचलणे बंद केले. त्यामुळे राग आल्याने तिचा खून केला, अशी कबुली अटकेनंतर संशयिताने दिली."- श्याम घुगे, पोलिस आयुक्त, अमरावती..२००५ मध्ये पुण्याच्या गणेश विसर्जनात नेमकं काय घडलं? ३३ तास २० मिनिटांची मिरवणूक, दगडफेक अन् जाळपोळ.गीतांजली एक्स्प्रेसने पळाला संशयित आनंद भड याने मुलीची हत्या केल्यानंतर तो तासभर दुचाकीने शहरात फिरला. त्यानंतर बडनेरा रेल्वेस्थानकावरून तो दुपारी गीतांजली एक्सप्रेसमध्ये बसून गोंदियामध्ये उतरला. राजापेठ पोलिसांचे पथक संशयित हल्लेखोराचे लोकेशन मिळण्यापूर्वी मूर्तिजापूर तालुक्यातील पोही येथे जाऊन आले होते. परंतु आनंद तेथे गेलाच नव्हता. लोकेशन मिळताच राजापेठ पोलिस थेट गोंदियात पोहोचले व त्यांनी त्याला अटक केली..उशिरा रात्री अमरावतीत आणले. गुरुवारी सकाळी साडेदहा ते अकराच्या सुमारास एका महाविद्यालयात बीएस्सी प्रथम वर्षाला शिकणारी अल्पवयीन मुलगी दुचाकीने महाविद्यालयात जात असताना रवीनगर येथील नाल्याजवळ तिला थांबवून आनंद भड याने भाजी कापण्याच्या चाकूने तिच्यावर वार करून तिची हत्या केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.