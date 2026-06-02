Amravati: जिल्ह्यात अपघातांत दोन ठार; नांदगावखंडेश्वर व बेनोडाहद्दीतील घटना

अमरावती: ग्रामीण भागात नांदगावखंडेश्वर व बेनोडा शहीद ठाण्याच्या हद्दीत अपघाताच्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोन जण ठार झाले. जिल्ह्यात ब्लॅकस्पॉट मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे अपघातांच्या घटनांवरून दिसून येते..नांदगावखंडेश्वर हद्दीत समृद्धी महामार्गावर शिवणी ते शेलूनटवा परिसरात ट्रेलर व मालवाहू ट्रकची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या अपघातात एमएच ०४ केएफ ५८०९ क्रमांकाच्या वाहनाचा चालक आझाद अक्रम अन्सारी (वय ३५, रा. चोरपूर, जि. वाराणसी, उत्तर प्रदेश) याने आपले वाहन वेगाने नेऊन उभ्या असलेल्या केए ०१ एएस १४८५ क्रमांकाच्या ट्रेलरला धडक दिली..आजाद अक्रम अन्सारी हा अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. नांदगावखंडेश्वर पोलिसांनी याप्रकरणी ट्रेलरचा चालक मृत आझाद अन्सारी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. बेनोडा ठाण्याच्या हद्दीत मांगरुळी ते जरुड रोडवर एमएच २७ सीयू ८९५२ क्रमांकाच्या दुचाकीने मयूर प्रल्हाद धुर्वे (वय २२) हा जात होता..त्याला विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एमएच २७ बीडब्ल्यू ५५९४ क्रमांकाच्या प्रवासी ऑटोने जोरदार धडक दिली. अपघातात दुचाकीस्वार मयूर प्रल्हाद धुर्वे या युवकाचा मृत्यू झाला. प्रल्हाद भीमराव धुर्वे यांच्या तक्रारीवरून बेनोडा शहीद पोलिसांनी ऑटोचालक दीपक रामराव अंबाडकर विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.