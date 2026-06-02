Amravati: ग्रामीणमध्ये दोन घरफोड्यांत; पाच लाखांचा ऐवज लंपास

अमरावती: ग्रामीण भागात घरफोड्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तळेगाव दशासर व रहिमापूर ठाण्याच्या हद्दीत दोन घरफोड्या झाल्या. त्यात पाच लाख १७ हजार ६५ रुपयांचा मुद्देमाल लंपास करण्यात आला..जिल्ह्यातील तळेगाव दशासरहद्दीत मांजरखेड, दानापूर येथे एक वृद्ध महिला (वय ६०) कुटुंबीयांसोबत लग्नसमारंभाकरिता बाहेरगावी गेल्या होत्या. परत आल्या असता त्यांना घरातील सोन्याचांदीचे दागिने व रोकड दिसली नाही. चोरट्यांनी धुमाकूळ घातल्याचे चित्र दिसले..त्यांच्या घरातून ६९ हजार ९१७ रुपयांचे १६.३ ग्रॅम वजनाचे कानातील रिंग, ३७ हजार ३१२ रुपयांची १०.३८० ग्रॅम वजनाची अंगठी, १ लाख २ हजार ६९५ रुपयांची २९ ग्रॅम वजनाची सोन्याची पोत, ४० हजार ६३८ रुपयांचे १२ ग्रॅम सोन्याचे नेकलेस, १ लाख ४१ हजार ५०० रुपयांच्या सोन्याच्या दोन बांगड्या, असे एकूण तीन लाख ९२ हजार ६२ रुपये किंमतीचे ११७.६८ ग्रॅम सोन्याचे दागिने चोरीस गेले..महिलेच्या तक्रारीवरून तळेगाव दशासर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे. दुसरी घरफोडी रहिमापूर ठाण्याच्या हद्दीत मलकापूर येथे अतुल रामदास तराळे (वय ३८) यांच्या निवासस्थानी घडली. अतुल यांना त्यांच्या भावाने घरफोडी झाल्याची माहिती कळविली. बंद घराला चोरांनी लक्ष्य केले..घरातून ४५ हजार रुपयांचे १५ ग्रॅम सोन्याचे मंगळसूत्र व ८० हजार रुपयांची रोख रक्कम, असा एकूण एक लाख २५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस गेला आहे. अतुल तराळे यांच्या तक्रारीवरून रहिमापूर पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे.