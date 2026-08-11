Amravati Firing Case: स्वतःच्याच घरावर फायरिंगसाठी सुपारी; चौघांना अटक : विपुल ठाकरे पसार; दोन खाली काडतुसे सापडली : रविवारच्या रात्रीची घटना

अमरावती: अमरावती शहरातील अर्जुननगर जिजाऊ कॉलनी परिसरात स्वतःच्याच घरावर फायरिंग करण्यासाठी दीड लाख रुपयांची सुपारी दिल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या तपासात पुढे आली. अचानक एकाच्या घरावर गोळीबार केल्याने पोलिस यंत्रणा ही खळबळून जागी झाली होती. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिस आयुक्त राकेश ओला यांनी सहा स्वतंत्र तपास पथकाचे गठन केले. त्यापैकी गुन्हे शाखेच्या तपास पथकाने कटात सहभागी चौघांना सोमवारी (ता.१०) अटक केली..बादशहासिंग अजबसिंग टांक (वय ४२, रा. वडाळी), अजय नूरजेम भोसले (वय ३१ रा. राजुरा), राजा सिंग अजब सिंग टांक (वय ३२, रा. वडाळी), चंद्रासिंग उर्फ शेरूसिंग जोधासिंग शाकला (वय ३० फलूदी, राजस्थान) अशी गोळीबार प्रकरणात अटक संशयीतांची नावे असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक दिनेश दहातोंडे यांनी दिली. रविवारी विपुल भानुदास ठाकरे यांच्या घरावर गोळीबार करण्यात आला होता..पुणे सातारा महामार्गावर भीषण अपघात, तळेगाव दाभाडेच्या ४ तरुणांचा मृत्यू; दोघे गंभीर.घराच्या पोर्चमध्ये दोन खाली काडतूस सापडले होते. त्या प्रकरणात ठाकरे यांच्या पत्नीच्या तक्रारीवरून खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गाडगे नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बादशाह सिंग आणि अजय भोसले या दोघांना प्रथम गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केल्यावर त्यांनी हा गोळीबार घरमालक विपुल ठाकरे यांच्या सांगण्यावरूनच केल्याची कबुली दिली. विपुल याने बादशाह सिंग याला दीड लाखाची सुपारी दिली होती. अशी कबुली संशयितांनी अटकेनंतर पोलिसांपुढे दिले..Gokul Milk Union Election 2026 : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 60 दिवसांत 'गोकुळ'ची निवडणूक घेण्याचे आदेश, 15 ऑक्टोबरपूर्वी होणार मतदान?.दहा हजाराचा पहिला हप्ता मिळाला दीड लाखाच्या सुपारी पैकी दहा हजार रुपयांचा पहिला हप्ता अटकेतील चंद्रासिंग उर्फ शेरूसिंग यांच्या माध्यमातून या कटात सहभागी नमूद तिघांपर्यंत पोचविण्यात आला होता. अशी कबुली नमूद सौघांनी अटकेनंतर दिले. गोळीबार प्रकरणाचा कट रचल्याची व्याप्ती पोलिसांच्या निदर्शनास आल्यानंतर या घटनेचा छडा लावण्याच्या दृष्टीने तपास यंत्रणेने शहरासह इतरही ठिकाणचे एकूण शंभर सीसीटीव्ही फुटेज तपासले व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलीस नमूद चौघांपर्यंत पोहोचले. विपुल ठाकरे याने स्वतःच्याच घरावर गोळीबार करण्यासाठी सुपारी का दिली हे अद्याप समजू शकले नाही. त्याचा तपास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले."न्यायावैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या चमूकडून घटनास्थळी तपासणी करण्यात आली. गोळीबार प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आलेला आहे."-राकेश ओला, पोलिस आयुक्त, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.