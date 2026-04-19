Amravati News: अमरावतीत सोलर सिस्टीम फसवणूक; आठ लाख ७० हजारांचे नुकसान; ग्राहकाची तक्रार; कंपनीने पैसे घेऊन काम न केले

अमरावती: घरावर सोलर सिस्टिम बसवायची असल्यामुळे कंपनीशी संपर्क साधल्यानंतर ग्राहकाकडून कंपनी मालकाने आठ लाख ७० हजार १७० रुपये घेऊन काम न करता फसवणूक केली, असा आरोप पीडित ग्राहकाने तक्रारीत केला..राजापेठ पोलिसांनी चंद्रशेखर विश्वंभर मिरगे (वय ५८) यांच्या तक्रारीवरून संशयित अभिजित धर्माळे व एक महिला, या दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. सोलर सिस्टिमचे काम श्री. मिरगे यांनी एका कंपनीकडे सोपविले..या कंपनीचे कार्यालय कठोरा मार्गावर आहे. अभिजित धर्माळे व एक महिला, असे त्याचे मालक असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. चंद्रशेखर मिरगे यांच्याकडून कामासाठी संशयित अभिजित धर्माळे यांनी ही रक्कम स्वीकारली..कामाबाबत विचारणा केली असता, संशयिताने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. संशयित कंपनी संचालकाने केवळ श्री. मिरगे यांचेच नव्हे तर इतर लोकांकडून पैसे घेऊन काम केले नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनात आले, असा आरोप श्री. मिरगे यांनी राजापेठ ठाण्यात दाखल तक्रारीत केल्यानंतर पोलिसांनी अभिजित धर्माळे व एक महिला, या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.