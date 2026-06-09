Amravati: वादळवाऱ्यासह पावसामुळे नागरिकांची दाणादाण;अनेक भागांत झाडे पडलीत, वीजपुरवठा झाला खंडित

अमरावती: सायंकाळच्या सुमारास वादळवाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे नागरिकांची चांगलीच दाणादाण उडाली. जवळपास अर्धातास वाऱ्यासह आलेल्या पावसामुळे काही भागातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक भागांतील झाडांच्या फांद्या विजेच्या तारांवर कोसळल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला. काही भागांतील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली होती, ती नंतर महापालिकेच्या पथकाने झाडे उचलल्याने सुरळीत झाली..सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास वातावरणात बदल झाला. वाऱ्यासह पाऊस बरसला. शहरातील काही भागांत झाडांच्या फांद्यांसोबतच बॅनर्स, फ्लेक्स तसेच काही दुकानांवरील बोर्डसुद्धा तुटून रस्त्यावर आले होते. रेल्वेस्टेशन मार्ग, बसस्थानक परिसर, खापर्डे बगीचा, राजापेठ यासह अनेक भागांत झाडांच्या फांद्या तुटल्याची माहिती आहे. पाऊस सुरू होताच पावसापासून बचावासाठी अनेकांनी उड्डाणपुलाचा आश्रय शोधला. कधी पाऊस तर कधी उन्ह, असे दुहेरी वातावरण नागरिकांना अनुभवायला मिळाले..Amravati: शेतकरी कर्जमाफी योजनेत त्रुट्याच त्रुट्या; सुधारणा न केल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन, आमदार बच्चू कडूंचा इशारा.सबनीस प्लॉट येथील कालीमाता मंदिरासमोरील वडाचे झाड रस्त्यावर पडले होते. त्याचप्रमाणे जोग स्टेडीयम, बसस्थानक मार्ग, पोलिस आयुक्त कार्यालय व रेल्वेस्टेशन मार्गावरील कच्ची झाडे उन्मळून पडलीत. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. महापालिकेच्या पथकाने सूचना मिळताच धावपळ करीत उन्मळून पडलेली झाडे व त्यांच्या फांद्या तातडीने हटवून खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत केली..मृगनक्षत्र लागल्याच्या दुसऱ्या दिवशीही पावसाने हजेरी लावली. मात्र या पावसासोबत जोराचा वारा सुटल्याने नुकसान झाले. त्याचा फटका वाहतूक व वीजपुरवठा खंडित होण्यात झाला. खंडित वीजपुरवठा सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरळीत करण्यात महावितरण अपयशी ठरले..Premium|Doctor Patient Communication : औषधांसोबत डॉक्टरांचे दोन शब्दही रुग्णाला देतात आधार.मृगनक्षत्र सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पावसाने पुन्हा दमदार हजेरी लावल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण असले, तरी शहरात मात्र या पावसाने गैरसोयींची मालिका निर्माण केली. हवामान खात्याने पुढील काही दिवस ढगाळ वातावरणासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता व्यक्त केल्याने प्रशासनाने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..चार सबस्टेशन बंदशहरात वीजतारांवर झाडांच्या फांद्या तुटून पडल्याने चार सबस्टेशन बंद पडल्याचे महावितरणच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. बॅक फीडिंग घेणे सुरू असून वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.\\.प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहनवादळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी पडलेल्या वीजतारा, झाडे किंवा धोकादायक फलकांच्या जवळ जाऊ नये, तसेच कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती आढळल्यास महापालिका, अग्निशमन विभाग किंवा महावितरणला तातडीने कळवावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.