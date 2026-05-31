Amravati: घरफोडी, चोरीमध्ये तीन लाख; ६७ हजारांचा ऐवज लंपास

अमरावती: ग्रामीण भागात वाढत्या चोऱ्या व घरफोड्यांमुळे नागरिक वैतागले आहेत. चिखलदरा आणि कुऱ्हा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या चोरी व घरफोडीत तीन लाख ६७ हजार ७०१ रुपयांचा ऐवज लंपास करण्यात आला. .चिखलदरा तालुक्यातील दहेंद्री येथील पंढरी विठ्ठल येवले (वय ५२) यांच्या निवासस्थानी झालेल्या घरफोडीत लोखंडी कपाट फोडून एक लाख २४ हजार ३६६ रुपयांचे १०.५४० ग्रॅम वजनाचे मिनी मंगळसूत्र, ६४ हजार ४८० रुपयांचे ५.४१० ग्रॅम सोन्याचे पेंडाल, असे एक लाख ८८ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने, यासह २० हजारांची रोख रक्कम, असा एकूण दोन लाख आठ हजार ८४७ रुपयांचा ऐवज लंपास करण्यात आला..Amravati: औद्योगिक प्रदूषणामुळे काळ्या मातीचा टाहो ; नांदगावपेठ परिसरातील प्रदूषणामुळे पिकांसह मानवी आरोग्य धोक्यात .पंढरी येवले यांच्या तक्रारीवरून चिखलदरा पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे. श्वानपथक व ठसेतज्ज्ञांना घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले होते. कुऱ्हा ठाण्याच्या हद्दीत कौंडण्यपूर परिसरात वृद्धा अधिकमास सुरू असल्यामुळे नातेवाइकांसह देवदर्शन व स्नान करण्यासाठी कौंडण्यपूर येथील घाटावर आल्या होत्या..पूजा करीत असताना वृद्धेचे ५५ हजार २४३ रुपयांचे २०.९ ग्रॅम सोन्याचे मंगळसूत्र व एक लाख तीन हजार ६११ रुपयांची १६.१७० ग्रॅमची सोन्याची चेन, असे एकूण एक लाख ५८ हजार ८५४ रुपयांचा एकूण ३६.२६ ग्रॅम सोन्याचे दागिने कुण्यातरी संशयित महिलेने चोरून नेले. वृद्धेच्या तक्रारीवरून कुऱ्हा पोलिसांनी अज्ञात महिलेविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.