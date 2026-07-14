विदर्भ

Amravati: महिला अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आदेश धडकला; आदिवासी विभाग : उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या हालचालींकडे लक्ष

State Government Suspends Tribal Department Officer: अमरावती आदिवासी विकास विभाग, गायत्री पटेल निलंबन आणि अभ्यासिका अनियमितता प्रकरणात राज्य शासनाने महिला अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला आहे.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संतोष ताकपिरे

अमरावती: अमरावती येथील भाड्याची अभ्यासिका अनियमिततेसंदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या महिला गृहप्रमुख व वर्ग २ च्या अधिकारी गायत्री पटेल यांच्याही निलंबनाचा आदेश राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ७ जुलै रोजी काढला.

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