Amravati: महिला अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आदेश धडकला; आदिवासी विभाग : उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या हालचालींकडे लक्ष

संतोष ताकपिरे अमरावती: अमरावती येथील भाड्याची अभ्यासिका अनियमिततेसंदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या महिला गृहप्रमुख व वर्ग २ च्या अधिकारी गायत्री पटेल यांच्याही निलंबनाचा आदेश राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ७ जुलै रोजी काढला. .दैनिक ‘सकाळ’ने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर त्याचे पडसाद राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये उमटले होते. आमदार सुलभा खोडके यांच्या एका तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी २५ जून रोजी गृहपाल चंद्रशेखर वाजपेयी व गृहप्रमुख गायत्री पटेल यांच्या निलंबनाची घोषणा सभागृहात केली होती..गृहपालांवर निलंबनाची कारवाई तत्कालीन अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी केली होती. परंतु गृहप्रमुख पटेल या वर्ग दोनच्या अधिकारी असल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा आदेश राज्य शासनाला काढायचा होता. तो आदेश आदिवासी विकास विभागाने ७ जुलै २०२६ रोजी काढला. राज्य शासनाच्या गायत्री पटेल यांच्या निलंबनाचा आदेश अमरावती अपर आयुक्तालयाला प्राप्त झाला असल्याची पुष्टी उपायुक्त श्रीकांत धोटे यांनी केली..Chandrapur: शक्तिपरीक्षा संपली, निर्णय बाकी; १६ विरुद्ध १० नगरसेवकांचे संख्याबळ सादर; आदेशाची प्रतीक्षा.अनियमितता, निष्काळजीपणाचा ठपकामहिला गृहप्रमुखासंदर्भात ७ जुलैला जारी केलेल्या निलंबनाच्या शासन आदेशामध्ये वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका भाडेतत्त्वावर घेण्यासंबंधीच्या कामकाजात अनिमितता, निष्काळजीपणा व प्रशासकीय त्रुटी केल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे..या नियमाचा केला भंगमहाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ३ (१), (२) आणि ३ चा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनात येत असल्याचे आदिवासी विकास विभागाच्या ७ जुलैच्या आदेशातच नमूद केले आहे..चार सदस्यीय चौकशी समितीयाप्रकरणाच्या चौकशीसाठी आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री यांनी राज्याच्या आयुक्त (नाशिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समितीचे गठण २५ जून रोजीच केले. या उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी पूर्ण करून त्यांना महिनाभऱ्याच्या आत शासनाकडे अहवाल सादर करण्यास सांगितल्या गेले आहे..Uddhav Thackeray Matoshree Meeting : मातोश्रीवर हजर रहा! नाशिकमधील फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या नगरसेवकांना सूचना, उद्धव ठाकरेंचा थेट हस्तक्षेप.स्थानिक चौकशीचे दस्तऐवज रवानास्थानिक स्तरावरील अमरावती अपर आयुक्तालयाकडून अभ्यासिका प्रकरणात जी चौकशी पूर्ण करण्यात आली, त्या चौकशीचे संपूर्ण दस्तऐवज उच्चस्तरीय चौकशी समितीला पाठविण्यात आले आहे, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.