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Amravati Accident: अमरावतीत भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक, तरुणीसह मावशीचा मृत्यू; ट्रकला नंबर प्लेटच नव्हती

Speeding Truck Claims Two Lives in Amravati: अमरावतीतील भरधाव ट्रक अपघातात तरुणी आणि तिच्या मावशीचा जागीच जीव गेला. रस्ता सुरक्षा, ट्रक नियम आणि वाहतूक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून विनाक्रमांक ट्रकच्या हालचालींची चौकशी सुरू आहे.
Amravati Accident

Amravati Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: दुचाकीने घरी जात असताना भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने दोघींचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना मंगळवारी (ता. २८) दुपारी साडेचार वाजताच्या सुमारास राजापेठच्या उड्डाणपुलावर घडली. गौरी प्रमोद धर्माळे (वय २७, रा. बोरगाव धर्माळे) व हर्षा आदेश गावंडे (वय ३८, रा. भटवाडी अमरावती), अशी या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांची नावे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गौरी धर्माळे ही त्यांची मावशी हर्षा गावंडे यांच्याकडे शिक्षणासाठी राहत होती.

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