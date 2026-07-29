Amravati Accident: अमरावतीत भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक, तरुणीसह मावशीचा मृत्यू; ट्रकला नंबर प्लेटच नव्हती

अमरावती: दुचाकीने घरी जात असताना भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने दोघींचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना मंगळवारी (ता. २८) दुपारी साडेचार वाजताच्या सुमारास राजापेठच्या उड्डाणपुलावर घडली. गौरी प्रमोद धर्माळे (वय २७, रा. बोरगाव धर्माळे) व हर्षा आदेश गावंडे (वय ३८, रा. भटवाडी अमरावती), अशी या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांची नावे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गौरी धर्माळे ही त्यांची मावशी हर्षा गावंडे यांच्याकडे शिक्षणासाठी राहत होती..ती अमरावतीत उच्चशिक्षण घेत होती. मंगळवारी दुपारी राजकमलवरून त्या दोघी दुचाकीने गोपालनगरकडे परत जात होत्या. त्याचवेळी राजापेठ उड्डाणपुलावर चढताना अचानक एका भरधाव ट्रकने त्यांना धक्का दिला. त्यामुळे त्या सरळ ट्रकच्या चाकाखाली आल्या आणि घटनास्थळीच दोघींचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अपघातानंतर ट्रक चालकाने तेथून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच ठाणेदारांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..विनाक्रमांकाचा ट्रक आला कुठून?शहरातून भरधाव जाणाऱ्या या ट्रकवर नंबर नव्हता. हा ट्रक कुठून आला व कुठे जात होता, याचा शोध घेतल्या जात आहे. परंतु शहरातून विना क्रमांकाचा हा ट्रक विविध चौकांतून गेल्यावर सुद्धा त्यावर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. जड वाहनांच्या प्रवेश बंदीच्या नियमाचे या ट्रकने उल्लंघन केले काय, याचा तपास करण्यात येत असल्याची माहिती आहे..Koyna Dam: कोयना पायथा वीजगृहातून आज विसर्ग! पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम; धरणातील पाणीसाठा ८१.१२ टीएमसीवर.प्रवेशद्वारामुळे वाहतुकीला अडचणराजापेठ येथील प्रवेशद्वाराचे काम गेल्या महिन्याभरापासून संथगतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे हा मार्ग बंद करण्यात आल्याने अंबादेवी व गांधी चौकाकडे जाणारी वाहने राजापेठ मार्गाने राजकमलकडे जातात. तसेच अंबादेवी मार्गाने येणारी वाहने बडनेऱ्याकडे जाताना या पुलाचा वापर करतात. त्यामध्ये अवजड वाहनांची वाहतूक या रस्त्यावरून वाढली आहे. स्थानिक नागरिक हे प्रवेशद्वार खुले करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करीत आहेत. मात्र त्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे..Warana Dam Water Release : वारणा धरणातून 6,900 क्युसेकने विसर्ग सुरू; 621.50 मीटरवर पाणीपातळी, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, कोयनेतूनही आज विसर्ग.नागरिक आज विचारणार जाबराजापेठ येथील प्रवेशद्वाराचे काम अतिशय संथगतीने सुरू असून हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी या भागाचे नगरसेवक मिलिंद बांबल यांनी संबंधितांसोबत पत्रव्यवहार करून तातडीने हा मार्ग सुरू करण्याची मागणी केली होती. मात्र मंगळवारी (ता.२८) राजापेठ परिसरात घडलेल्या अपघातात दोघींना आपला जीव गमवावा लागला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त होत असून बुधवारी नागरिक सार्वजनिक बांधकाम विभागावर धडकणार असल्याचे बांबल यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.