Amravati News: माहुली-वरूड मार्गावर ब्लॅक स्पॉट; भीषण दुर्घटनेनंतर प्रशासनाची झोप उघडली

अमरावती : ग्रामीण हद्दीत वरूड नॅशनल हायवे क्रमांक ३५३ वर माहुली ते वरूडदरम्यान दहा ब्लॅक स्पॉट (अपघातप्रवण स्थळ) असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. अपर पोलिस अधीक्षक पंकज कुमावत व उपविभागीय अभियंत्यांनी या ब्लॅक स्पॉटची पाहणी केली..वरूड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बुधवारी (ता. १८) प्रवासी ऑटो व शिवाई एसटी बसमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात ऑटोतील पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. या भीषण दुर्घटनेनंतर पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी जिल्हा वाहतूक पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांना या मार्गावरील अपघातप्रवण स्थळांची पाहणी करण्याचे व ब्लॅक स्पॉटबाबत अहवाल सादर करण्याचे, तसेच या पाहणीच्या वेळी संबंधित ठाणेदार व उपविभागीय अभियंत्यांनाही सोबत ठेवण्याचे आदेश दिले..या आदेशानुसार वाहतूक पोलिस व उपविभागीय अभियंत्यांनी तडकाफडकी या मार्गावर भेटी देऊन ब्लॅक स्पॉट्सची पाहणी केली. वरूड हद्दीत अपर पोलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संतोष खांडेकर, वरूडचे ठाणेदार अर्जुन ठोसरे, वाहतूक निरीक्षक नितीन देशमुख, महामार्ग अमरावती विभागाच्या उपअभियंता आकांक्षा काळे आदींनी पाहणी केली..कुऱ्हा हद्दीत ठाणेदार सचिन पवार यांची उपविभागीय अभियंता विनोद बोरसे आदींनी भेट दिली. चांदूररेल्वेचे ठाणेदार अजय आकरे यांनी त्यांच्या हद्दीत उपविभागीय अभियंता मनीषा खारिया यांच्यासह मार्गात भेट देऊन पाहणी केली..Jalgaon News : पोलिसांच्याच पैशावर डल्ला; दक्षता पेट्रोलपंपाचा 'वाघ' कोट्यवधींचा गैरव्यवहार करून पसार.प्रवासी वाहनांनी क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी बसवून वाहतूक टाळावी. दुचाकीस्वारांनी ट्रिपल सीट जाऊ नये, वेगावर प्रत्येकाने नियंत्रण ठेवावे, शिवाय हेल्मेटचा सतत वापर करावा, अन्यथा दंडात्मक कारवाई केल्या जाईल.- नितीन देशमुख, पोलिस निरीक्षक, जिल्हा वाहतूक शाखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.