विदर्भ

Amravati News: माहुली-वरूड मार्गावर ब्लॅक स्पॉट; भीषण दुर्घटनेनंतर प्रशासनाची झोप उघडली

amravati varud national highway: अमरावती जिल्ह्यातील वरूड नॅशनल हायवे क्रमांक ३५३ वर माहुली ते वरूडदरम्यान दहा अपघातप्रवण ब्लॅक स्पॉट असल्याची माहिती समोर आली आहे. भीषण ऑटो-एसटी अपघातानंतर पोलिस व महामार्ग विभागाने संयुक्त पाहणी करत अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
Amravati News

Amravati News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : ग्रामीण हद्दीत वरूड नॅशनल हायवे क्रमांक ३५३ वर माहुली ते वरूडदरम्यान दहा ब्लॅक स्पॉट (अपघातप्रवण स्थळ) असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. अपर पोलिस अधीक्षक पंकज कुमावत व उपविभागीय अभियंत्यांनी या ब्लॅक स्पॉटची पाहणी केली.

Loading content, please wait...
Amravati
Vehicle
National Highway
National

Related Stories

No stories found.