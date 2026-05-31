Amravati: सीईओंकडून पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावर झाडाझडती; पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना गती देण्याचे आदेश

अमरावती: सध्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात विशेषतः चिखलदरा तालुक्यातील अनेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्या अनुषंगाने पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना गती देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे मेळघाटातील पाणीटंचाई संदर्भात 'सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. .शनिवारी (ता. ३०) सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत जलजीवन मिशन, ओडीएफ प्लस प्लस उपक्रम व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांचा त्यांनी वॉररूममधील बैठकीत आढावा घेतला..यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सध्या पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करून नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. आवश्यकतेनुसार टँकर तसेच इतर पर्यायी उपाययोजनांचा अवलंब करून कोणत्याही परिस्थितीत पाणीपुरवठा खंडित होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिले..जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेताना जलार्पण व जल आकलन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 'हर घर जल' घोषित झालेल्या गावांमधील योजना दीर्घकालीन व शाश्वत स्वरूपात कार्यरत राहण्यासाठी देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांवर विशेष भर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अधिक सक्रिय करण्याचेही त्यांनी सांगितले. स्वच्छता विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावे ओडीएफ प्लस प्लस करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्याच्या तसेच सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उभारण्यात आलेले विविध प्रकल्प प्रभावीपणे कार्यान्वित करून कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत निर्मितीला चालना देण्याबाबत त्यांनी सूचित केले..गावांमध्ये प्लॅस्टिक कचऱ्याचे ढिगारे अथवा अस्वच्छता दिसून येणार नाही, यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, जनजागृतीद्वारे प्लॅस्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच स्वच्छतेबाबत लोकसहभाग वाढविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. याशिवाय शालेय व सार्वजनिक शौचालयांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करणे तसेच वैयक्तिक शौचालय बांधकामाची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले. बैठकीला पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब रायबोले, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..दर आठवड्याला होणार आढावापाणीटंचाई व अन्य मुद्द्यांवर आजच्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला तसेच आता बैठकीत घेण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दर आठवड्याला वॉररूम बैठक आयोजित करण्यात येणार असून प्रगतीचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्पष्ट केले.