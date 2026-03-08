Chandrashekhar Bawankule: अमरावतीची पालकमंत्री महिला होणार; ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची जागतिक महिला दिनी घोषणा

अमरावती : केंद्र सरकारने महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक आणले आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा व विधानसभेच्या सभागृहात ३३ टक्के महिला सदस्य राहणार आहेत. अमरावतीची पुढची पालकमंत्री महिला असणार आहे, असे भाकित पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले..ही जागतिक महिलादिनी महिलांसाठी महायुती सरकारचे बक्षीस असल्याचा उल्लेख यावेळी त्यांनी विशेषत्वाने केला. यासोबतच महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी निधी व जागेची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन देताना शहरातील अस्वच्छतेसंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली..ताकद पुरवू; पण कामे गतीने करा.जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे शनिवारी (ता. सात) आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी महापौर श्रीचंद तेजवाणी, आयुक्त सौम्या शर्मा, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सुलभा खोडके, आमदार संजय खोडके, आमदार रवी राणा, आमदार राजेश वानखडे उपस्थित होते. पालकमंत्री म्हणाले जोपर्यंत महिला सक्षम होत नाही तोपर्यंत राष्ट्राचा विकास होत नाही..संस्कारक्षम पिढी घडविण्याचे काम महिला आई, बहीण व पत्नी या रूपाने करतात. या महिला शक्तीला राज्य व देशाच्या कारभारात अधिक वाटा देण्याच्या उद्देशातून केंद्र सरकारने ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक आणले आहे. वर्ष २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत २५० महिला खासदार व विधानसभेत ११० आमदार महिला राहणार आहेत. कदाचित यापुढील अमरावतीचा पालकमंत्री महिला असेल, असे भाकितही त्यांनी वर्तविले..महापालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीसाठी महसूल विभागाची जागा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही देतानाच नहेरू मैदानाचा विकास व टाउन हॉलच्या निर्मितीसाठी सरकार सहकार्य करणार आहे. त्यासाठी महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडू देणार नाही. यासोबतच रामपुरी कॅम्प, भाजी बाजार व दस्तूरनगर झोन कार्यालयाचाही विकास करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यासोबतच अंबादेवी-एकवीरा देवी विकास आराखडा राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमास महिला कर्मचारी, महिला बचतगटाच्या सदस्य, मनपा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसह नगरसेवक आणि नगरसेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..शहरातील अस्वच्छतेवर नाराजीअमरावती शहराच्या अस्वच्छतेसंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आयुक्तांना सूचना करताना ते म्हणाले, आज शहरात फिरत असताना मला रस्त्यावर जागोजागी कचऱ्याचे ढिगारे व अस्वच्छता दिसली. सुदृढ व आरोग्यदायी शहरासाठी हे दृष्य भूषणावह नाही. कंत्राटदारांच्याच भरोशावर ते होणार नाही. स्थायी सफाई कर्मचारी दोनच तास काम करतात. त्यांना आठ तास कामास लावा. जे करीत नसतील त्यांना थेट घरी पाठवा, त्यांना अजिबात लाडावू नका. स्वच्छतेसाठी पैसा कमी नाही, मात्र महापालिकेने त्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. आयुक्तांनी त्यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे..Dhule News : धुळ्याचा कायापालट! ७७ कोटींच्या विकासकामांचे भूमिपूजन; शहरात साकारणार हायटेक 'जयहिंद सिटी मॉल'.सीसीटीव्हीसाठी शंभर कोटी देणारअमरावती शहराच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचा उल्लेख करीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जुलैच्या पुरवणी मागण्यामध्ये शंभर कोटी रुपयांची मागणी करणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, या प्रकल्पासाठी डीपीसी, मनपा, पोलिस विभाग यांच्याकडून निधी मिळवताना कसरत होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे कुणावरही ताण न देता थेट सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.