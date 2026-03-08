Chandrashekhar Bawankule: अमरावतीची पालकमंत्री महिला होणार; ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची जागतिक महिला दिनी घोषणा

विदर्भ

Women's day: केंद्र सरकारने महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक आणले आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा व विधानसभेच्या सभागृहात ३३ टक्के महिला सदस्य राहणार आहेत. अमरावतीची पुढची पालकमंत्री महिला असणार आहे.
अमरावती : केंद्र सरकारने महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक आणले आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा व विधानसभेच्या सभागृहात ३३ टक्के महिला सदस्य राहणार आहेत. अमरावतीची पुढची पालकमंत्री महिला असणार आहे, असे भाकित पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

