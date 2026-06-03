विदर्भ

Amravati: झेडपीला मिळाले नवीन; कार्यकारी अभियंता, कॅफो

New Chief Accounts and Finance Officer Appointed: अमरावती जिल्हा परिषदेला नवीन कार्यकारी अभियंता आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मिळाले आहेत.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या दोन महत्त्वाच्या विभागांना नवीन विभागप्रमुख मिळाले आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिल्पा पवार यांची महापालिकेत बदली झाल्यानंतर त्यांच्या रिक्त जागी एम. जी. टेळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

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