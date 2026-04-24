Buldhana News: सिंदखेड राजा येथील ‘अमृत वन’ पुन्हा; आगीत होरपळले ; सखोल चौकशीची मागणी

सिंदखेड राजा: सिंदखेड राजा शहरालगत सामाजिक वनीकरण विभागाने उभारलेल्या 'अमृत वन' प्रकल्पाला सलग दुसऱ्या वर्षी आग लागल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. सदरची आग नैसर्गिक की मानवनिर्मित, याबाबत शंका उपस्थित केली जात असून सखोल चौकशीची मागणी होत आहे..शहराजवळील काळापाणी नर्सरी लगत सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत उभारण्यात आलेल्या 'अमृत वन' प्रकल्पाला पुन्हा एकदा आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, सलग दुसऱ्या वर्षीही याच वनक्षेत्राला आग लागल्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त २०२३ मध्ये सुमारे १ हेक्टर क्षेत्रात या 'अमृत वन'ची निर्मिती करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये दुर्मिळ औषधी वनस्पती तसेच प्राचीन वृक्षांची लागवड करण्यात आली होती..पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प परिसरासाठी एक आदर्श ठरणार होता. मात्र,मागील वर्षी १ मे रोजी लागलेल्या भीषण आगीत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्या घटनेनंतर प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेतली घेतली नाही..वर्षभर उलटूनही कोणतीही ठोस उपाययोजना न केल्याने यंदाही त्याच ठिकाणी आग लागल्याची घटना घडली. त्यामुळे ही आग नैसर्गिकरीत्या लागते की कुणाकडून जाणूनबुजून लावली जाते, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकारामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी वाया जात असून पर्यावरणाचा समतोलही धोक्यात येत आहे. वन विभागाचे कर्मचारी नेमके काय करतात, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई मागणी होत आहे.