Ajit Pawar : अजितदादांच्या निधनाने अपूर्ण राहिले स्वप्न; मुख्यमंत्री होईपर्यंत केस न कापण्याचा केला होता संकल्प

- शिवाजी घरडेउमरेड - सकाळची शांतता अचानक तुटून गेली. जीवनाच्या सर्वात दु:खद धक्क्याची बातमी ऐकली आणि पृथ्वी खाली सरकली असल्याचा भास झाला. एका दिग्गज नेत्याचा, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेकांचे जीवन उजळले, विश्वास आणि आशेचा आधार होता, अचानक दूर गेल्याने हृदयात रिकामा वाळवंट निर्माण झाला. त्यांच्या आठवणी, शिकवणी, आणि मोलाचे शब्द आजही डोळ्यांसमोर येत आहेत; पण त्या आवाजाशिवाय जीवन अर्धवट, अपूर्ण वाटते. हे शब्द आहेत, उमरडेच्या विलास झोडापे यांचे.. .विलास झोडापे हे अजितदादांचे जिवलग होते. दादांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी आपले जीवन जनतेच्या सेवेत घालवले, प्रत्येक निर्णयात त्यांच्या शिकवणुकीचा आदर केला. 'दादा, तुम्ही मुख्यमंत्री होईपर्यंत केस कापणार नाही', असा वचन त्यांनी दिले होते.दादांनी त्यांच्या मनावर डोळस प्रेम ठेवून, सांगितले होते, 'हे बघ विलास, जनतेसाठी काम करा, कोणालाही त्रास न देता काम करा. लोकच तुमचा आदर करतील, आणि केस नंतर कापाल.' कोरोना काळात दादांनी सुरक्षेची काळजी घेत, कार्यकर्त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवण्याचे आणि संघटन मजबूत करण्याचे मार्गदर्शन केले..विलास झोडापे यांनी सांगितले, दादा माझ्या डोक्यावरचा शिक्का होते. त्यांचा स्पर्श, त्यांचे शब्द आणि मार्गदर्शन मला नेहमीच प्रेरित करत राहिले. त्यांनी अजितदादांच्या वाढदिवसाला धानाची रोवणी करण्याची प्रथा राखली होती, पाऊस पडो वा न पडो.उमरेड तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यात झोडापे दादाचे खरे प्रेम आणि निष्ठा ठेवणारे जीवलग मानले जातात. मागील अधिवेशनात गुलाबी रंगात सजलेल्या कुटुंबाची भेट, आणि नागपूर जिल्ह्यातील त्यांच्या कार्याची आठवण आज अपूर्ण स्वप्न बनली आहे..अजितदादांनी दिलेली शिकवण, जनतेसाठी निस्वार्थ समर्पण, सत्य मार्गावर चालण्याची जिद्द, ही शिकवण आजही त्यांच्यावर जीवावरची छाप सोडते. दादांच्या आठवणी आणि शिकवणांचा भार झोडापेच्या हृदयावर नेहमी कायम राहणार आहे, आणि त्यांच्या जीवनातील प्रत्येक निर्णयात दादांचे आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन चमकत राहणार आहे.- विलास झोडापे, माजी जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी..