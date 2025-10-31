Mushroom Farming: आईची प्रेरणा बनली यशाची किल्ली; बाम्हणी येथील अनंत इखार झाला उद्योजक

पवनी : आई ही मुलाच्या यशा साठी नेहमी प्रयत्नशील असते हे सत्य आहे. बाम्हणी चौरास येथील नमिता इखार या आईच्या प्रेरणेतून अनंत नारायणराव इखार या उच्च शिक्षित तरुणाने मशरूम शेतीचा व्यवसाय करून सफल उद्योजक बनले आहे..अनंतने नागपूर येथे उच्चशिक्षण घेऊन लोकसेवा स्पर्धेच्या तयारीसाठी पुणे गाठले होते. मात्र, अपेक्षित यश मिळत नसल्याने त्यानी आपण कुटुंबातील मोठा मुलगा असल्यानची जवाबदरी ओळखत गावातूनच काही नवीन करावे म्हणून गावाच्या दिशेने विचार केला..Flower Farming : भारताच्या फूल शेतीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उमटवला मोहोर! एका वर्षात ₹७४९ कोटींचे परकी चलन.अभ्यासा सोबत शेतीव्यवसायला हातभार लावण्यास सुरवात केली. शेतीसोबत पूरक व्यवसाय करावा, यासाठी आईची मदत मिळाली. त्याच्या आईने कृषी विभागाद्वारे मशरूम प्रशिक्षण घेतले होते. त्यामुळे आईच्या मार्गदर्शनातून व प्रेरणेतून अनंतने मशरूम शेतीला सुरवात केली..तीन महिन्यात चांगले उत्पन्न मिळाले. म्हणून मशरूम शेतीतून यशाची वाटचाळ सुरु केली. संपूर्णवेळ मशरूम शेतीला प्राधान्य दिले. यातून सफल उद्योजक बनण्यासाठी पायलट मशरूम या नावाने ओळख निर्माण केली..२०१६ पासून सुरु केलेला व्यवसायामुळे कोरोनाच्या काळात सुद्धा ऑनलाइनद्वारे शेकडो महिला व तरुणांना काम उपलब्ध करून दिले आहे.अनंतला आता पर्यंत मुख्यमंत्री उद्योजक पुरस्कार, प्रगतशील शेतकरी पुरस्कार,बिझनेस ऑफ द वेअर, लोकसेवा तेजांकित पुरस्कार असे सात पुरस्कार मिळाले. आईला सुद्धा गायक कैलास खेर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. अनंतच्या यशाच्या वाटचालसाठी कुटुंबातील सदस्यांची साथ सार्थक ठरली आहे..सात राज्यातून चार टन मालाची मागणीअनंतचा हा व्यवसाय आतापर्यंत नवीन रूपात आले असून मशरूम उत्पादनासोबत मशरूम पासून खाद्य पदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, रोगप्रतिकारक सप्लीमेंट असे पंचवीस प्रॉडक्टची निर्मिती केली असून प्रत्येक महिन्याला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरळ, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक राज्यातून सुमारे चार टन मालाची मागणी आहे..Shahapur tourism: पर्यटनातून शहापूरची विकास झेप .स्वतःसोबत शेतकरी वर्गाला प्रशिक्षित करून प्रोटेक्टची खरेदी करणाऱ्या कपंन्यासोबत ॲग्रिमेंट करण्यात येत आहे प्रादर्शकतेसाठी मशरूम शेती,उत्कृष्ठ प्रॉडक्ट, मार्केटिंग सर्व्हिस, नियमित प्रशिक्षण, व्यवस्थापन पाचसूत्री स्तरावर कार्य सुरु आहे. उद्योगातून प्रत्येक वर्षाला ४० लाखांचा उलाढाल होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.