Yavatmal: अभिनेता अंकुर वाढवेवर हल्ल्याचा प्रयत्न अयशस्वी

पुसद (जि. यवतमाळ): मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय टीव्ही कार्यक्रमातून घराघरांत पोहोचलेले अभिनेता अंकुर विठ्ठलराव वाढवे यांच्यावर पुसद शहरात प्राणघातक हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शुक्रवारी (ता.२९) सुमारे २० ते ३० जणांच्या टोळक्याने त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांच्या वेळीच झालेल्या हस्तक्षेपामुळे मोठा अनर्थ टळला..सध्या अंकुर वाढते हे आपल्या जन्मगावी पुसद येथे एका मराठी चित्रपटाच्या चित्रीकरणासंदर्भात वास्तव्यास आहेत. दरम्यान, अमरावती येथील चित्रपटाचे प्रोडक्शन मॅनेजर त्यांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यांच्या सोबतच्या पुसद येथील मित्राने मद्यपान केले होते, परिसरातील एका घराजवळ त्याने गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्याने अंकुर वाढवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्याला रोखले आणि तेथून परत पाठविले. मात्र, या घटनेचा राग मनात धरून या तरुणाने काही वेळातच काही जगांचे टोळके गोळा केले आणि मारहाणीच्या उद्देशाने घटनास्थळी दाखल झाले..TMC crisis: बंगालमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्नची चाहूल? TMC आमदारांच्या एका गुप्त बैठकीमुळे खळबळ, ममता बनर्जींच्या हातातून पक्ष जाणार?.शनिवारी (ता. ३०) पहाटे अडीच पर्यंत वातावरण तणावपूर्ण बनले असताना काही जणांनी अंकुर वाढवे यांना ओळखल्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली नाही. याचवेळी वसंतनगर पोलिसांनी मध्यस्थी करीत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. वसंत नगरचे ठाणेदार दिनेश झांबरे यांनी पुढे चौकशी केली व असा प्रकार घडणार नाही यासाठी पावले उचलली..घटनेनंतर अंकुर वाढवे यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे आपली व्यथा मांडली. हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या युवकानेही नंतर माथी मागितल्याने हे प्रकरण येथे संपले असल्याचे अंकुर वाढते यांनी म्हटले आहे.