तळीरामांचा वैताग  : नशा करण्यासाठी सॅनिटायझरचा वापर 

वणी (यवतमाळ) : 'लॉकडाउन'मुळे मद्य, सिगारेट, तंबाखू आदी नशाजन्य पदार्थ मिळत नसल्याने तळीरामाचा वैताग वाढला आहे. नशेसाठी ते आता मिळेल त्या साधनांचा वापर करू लागले आहे. निर्जंतुकीकरणासाठी वापराता येत असलेल्या सॅनिटायझरचा वापर नशा करण्यासाठी व्यसनी लोकांकडून केला जात आहे. गुरुवारी वणीत सॅनिटायझरचा नशा म्हणून वापर करणाऱ्या एका युवकाचा मृत्यू झाल्याने ही गोष्ट अधोरेखीत झाली आहे. हे वाचा—घराकडे लागले हजारो डोळे, घरवापसीसाठी प्रशासनाकडे, 15 हजारावर अर्ज लढवली नवीन शक्कल 'लॉकडाउन' वाढल्यामुळे काही दिवस दारूची दुकाने बंद होती. सुरू केली तेव्हा अनेक मर्यादा घालण्यात आल्या. शिवाय, दरम्यानच्या काळात दारूचे भावही गगणाला भिडले. दीडशे रुपयाचा पव्वा पाचशेला विकला जाऊ लागला. त्यामुळे तळीरामांचा वैताग वाढला. एवढा खर्च करून ते दारू विकत घेऊ शकत नव्हते. त्यासाठी त्यांनी नवीन शक्कल लढवली. कोरोनामुळे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी सॅनिटायझर सर्रास वापरले जाऊ लागले. घरोघरी सॅनिटायझर वापरले जाऊ लागले. या सॅनिटायझरमध्ये 70 ते 90 टक्के अल्कोहोलचे प्रमाण असल्याने काहींनी तर नसेसाठीच याचा वापर करणे सुरू केले आहे. प्रकृती बिघडून उपचारादरम्यान मृत्यू येथील रंगारीपुऱ्यात वास्तव्यास असलेल्या 25 वर्षीय युवकाने सॅनिटायझर नशा म्हणून प्याल्याने प्रकृती बिघडून त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेमुळे व्यसनाधीन युवक नशा करण्यासाठी सॅनिटायझरचासुद्धा वापर करीत असल्याची बाब अधोरेखीत झाली आहे. तंबाखू, सिगारेट मिळत नसल्याने अनेकांचा तिळपापड होत आहे. तर नशेसाठी गांजा ओढला जात आहे. शहरातील निर्जनस्थळी युवकांचे टोळके गांजा घेताना दृष्टीस पडतात. तर, काही युवक तर टायर पंक्‍चर दुरुस्त करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सोल्यूशनचा वापर नशेसाठी करीत आहेत. ही बाब आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय घातक असून यामुळे जीवसुद्धा जाऊ शकतो, असे डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे.

सॅनिटायझरमध्ये 70 ते 90 टक्के अल्कोहोल असते. ते शरीरासाठी घातक आहे. सध्या उन्ह वाढत आहे. तापमान 40 अंश सेल्सीअसपर्यंत वाढले आहे. अशा परिस्थितीत शरीरात पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु, अशा प्रकारच्या नशेमुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन डिहायड्रेशन होण्याची भीती असते. या स्थितीत जीवसुद्धा जाऊ शकतो. अशा पद्धतीची नशा करणे चुकीचे आहे. मन शांत ठेवण्यासाठी नागरिकांनी योगा, प्राणायाम करावा.'

-डॉ. सचिन दुमोरे,जनरल फिजिशिएन, वणी.

