कुलसचिव पदासाठी अर्जदार मिळेना

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदावर डॉ. नीरज खटींची निवड झाल्यानंतर त्यांनी तांत्रिक कारण देत, पद स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविली. यावरून विद्यापीठाने दुसऱ्याच दिवशी कुलसचिव पदासाठी नव्याने जाहिरात दिली. मात्र, 12 सप्टेंबरपासून आतापर्यंत पदासाठी एकाही उमेदवाराने अर्ज केला नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. कदाचित या पदासाठी उमेदवार "फिक्‍स' असल्यानेच कुणी अर्ज करीत नसल्याची चर्चा आता विद्यापीठ वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे.

विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदासाठी 7 सप्टेंबरला मुलाखत घेण्यात आली. त्यानंतर लगेच नावाची घोषणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, चार दिवस उलटून गेल्यावरही नावाची घोषणा करण्यात न आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले. 12 सप्टेंबरला डॉ. नीरज खटींची निवड करण्यात आली. मात्र, कुलसचिव पदावर निवड झालेले डॉ. खटी हे काही महिन्यांपूर्वीच डी. लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी येथे (एलआयटी) रसायनशास्त्र विषयाचे प्रोफेसर म्हणून रुजू झाले. त्यांनी "लिन'साठी विद्यापीठाकडे अर्ज केला. मात्र, त्यांचा "प्रोबेशन' कालावधी पूर्ण झाला नसल्याने त्यांना "लिन देण्यात तांत्रिक अडचण निर्माण होत असल्याने कुलगुरूंच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी डॉ. खटी यांचा अर्ज फेटाळून लावला. यातूनच डॉ. खटी यांनी कुलसचिव पद स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. या प्रकाराने विद्यापीठाला नव्याने जाहिरात द्यावी लागली. शुक्रवारपर्यंत (ता. 5) यासाठी उमेदवारांना अर्ज करायचे आहेत. मात्र, अद्याप एकही अर्ज आलेला नाही. यापूर्वीच पदावर निवड होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यातूनच जवळपास डॉ. संजय दुधे यांची निवड पक्की मानली जात आहे. त्यामुळेच उमेदवारांकडून अर्ज केला जात नसावा असा तर्क आता विद्यापीठ वर्तुळात लावला जात आहे. अर्ज भरण्यासाठी अजून दोन दिवस शिल्लक असल्याने अर्ज येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मात्र, प्रक्रियेसाठी किमान तीन अर्ज असणे बंधनकारक आहे.

डॉ. खटी अपात्र

कुलसचिव पदासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रक्रियेत आता पद स्वीकारण्यास नकार देणारे डॉ. नीरज खटी यांना अर्ज करता येणार नाही. त्यामुळेच या पदासाठी डॉ. दुधे यांची निवड पक्की मानली जात आहे. मागच्या कुलसचिव पदासाठी झालेल्या निवड प्रक्रियेत 23 अर्ज आले होते. त्यापैकी 8 उमेदवारांनी मुलाखत दिली होती.

