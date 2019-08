वाडीच्या प्रभारी नगराध्यक्षपदी थोराणे

वाडी (जि.नागपूर) : शासनाच्या नगरविकास विभागाने वाडीचे नगराध्यक्ष प्रेम झाडे यांना एका लाच प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या अहवालाच्या आधारावर दोषी ठरवित 19 ऑगस्टच्या एका आदेशान्वये त्यांना पदावरून पदमुक्त करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर वर्तमान उपाध्यक्ष राजेश थोराणे यांच्याकडे पुढील आदेशापर्यंत नगराध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता.20) जारी केलेल्या या पत्रानुसार झाडे यांना पदावरून पायउतार व 6 वर्षांसाठी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागापासून वंचित करण्यात आले. न. प. प्रशासनाला 21 ऑगस्टला आदेशपत्र प्राप्त होताच सूचनेनुसार कार्यवाही करीत माजी नगराध्यक्ष प्रेम झाडे यांना पदावरून दूर करून राजेश थोराणे यांना नगराध्यक्षपद हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. थोराणे यांनी बुधवारी दुपारनंतर नगराध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. यावेळी मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले, उपमुख्याधिकारी आकाश सहारे, इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. सर्वांना सोबत घेऊन वाडीच्या विकासाची वाटचाल करू, असे मत नवनियुक्त नगराध्यक्ष राजेश थोराणे यांनी पदभारग्रहण केल्यानंतर व्यक्त केले. दरम्यान, झाडे यांना बरखास्तीच्या आदेशावर न्यायालयातून स्थगिती मिळाली नसल्याचे समजते.

Web Title: Appoint the city president in charge of the wadi