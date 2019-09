रुग्णालये आहेत की दारूचे अड्डे?

नागपूर ः मेडिकलच्या प्रशासकीय कार्यालयानजीक दारूच्या बाटल्यांचा खच पडला असल्याचे नुकतेच उघडकीस आले. यानंतर दोन दिवस उलटत नाही, तोच मेयो रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांसाठी नातेवाइक दारू आणि गांजा पोहचवत असल्याचे पुढे आले. येथे तैनात महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या जवानांनी गुरुवारी (ता. 26) दुपारी 2 वाजता मेयो रुग्णालयात ये-जा करणाऱ्या नातेवाइकांची तपासणी केली. काही नातेवाइकांजवळ गांजा, देशी दारूच्या बाटल्या, सिगारेट आणि गुटख्याच्या असंख्य पुड्या आढळून आल्या. रुग्ण आणि नातेवाइक या परिसरात बसून दारूपार्टी करीत असल्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले असल्याचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर मान्य केले.

नातेवाइकांजवळ देशी दारूच्या चार बाटल्या, एक मोठे गांजा पाकीट, 150 गुटखा पुडी, बिडीचे बंडल, सिगारेटचे पाकीट मोठ्या प्रमाणात आढळून आले. नातेवाइक सर्व मद्य घेऊन जात असताना सुरक्षा जवानांनी रोखले. डब्यात फळे असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, संशय आल्यामुळे जवानांनी तपासणी केली. यापूर्वीही काही नातेवाइकांना मद्यपार्टी होत असताना पकडल्याची माहिती पुढे आली.

अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रवी चव्हाण, प्रभारी अधिकारी सुरक्षा डॉ. सागर पांडे, सुरक्षा बलाचे अधिकारी रमेश तायडे यांनी जवानांचे अभिनंदन केले. जेवान भोईर, फोपले, ओमप्रकाश, विकास, निर्मला महाजन, इंगळे, दरोटे यांनी ही मोहीम फत्ते केली. डब्यात दारूची बाटली

यापूर्वी जेवणाच्या डब्यात दारूची लहान बाटली घेऊन जात असताना नातेवाइकाला पकडण्यात आले होते. आता यापुढे प्रत्येक प्रवेशद्वारावर डबा तपासण्यात येईल. तसे निर्देश प्रशासनाकडून प्राप्त झाले असल्याची माहिती सुरक्षा जवानांच्या कार्यालयातून देण्यात आली.

