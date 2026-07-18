Yavatmal: व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना एक कोटीचा गंडा; आर्णी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील प्रकार; शेतमाल घेऊन केला पोबारा

यवतमाळ: शेतकऱ्यांचा शेतमाल उधारीत घेणाऱ्या व्यापाऱ्याने पोबारा केला. यातून १८ ते २० शेतकऱ्यांची तब्बल एक कोटीहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाली. या प्रकरणी शुक्रवारी (ता. १७) आर्णी पोलिस ठाण्यात फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंद करण्यात आले आहे. अशोक किसनराव इंगोले, शंतनू अशोकराव इंगोले आणि प्रणव अशोकराव इंगोले सर्व रा. कोळवण, आर्णी या तिघांविरोधात गुन्हे नोंद करण्यात आले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक नरेंद्र मधुकर देशमुख यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार तालुक्यातील तरोडा येथील शेतकरी विनोद पखाले यांच्यासह इतर १७ शेतकऱ्यांनी फसवणुकीबाबत पोलिसांकडे धाव घेतली होती..आरोपी अशोक इंगोले याचे बाजार समितीत अडत दुकान आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून तो या भागातील शेतकऱ्यांकडून नियमित शेतमाल खरेदी करीत होता. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचा त्याच्यावर दांडगा विश्वास होता. या विश्वासाचा गैरफायदा घेत आरोपींनी २०२४-२५ या हंगामात शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन, चणा, गहू, तूर, आणि तीळ आदी लाखो रुपयांचा शेतमाल दोन महिन्याच्या उधारीवर खरेदी केला होता. माल खरेदी करताना शेतकऱ्यांना विश्वास बसावा म्हणून वजनकाटा व भावाच्या पक्क्या पावत्या देण्यात आल्या होत्या..Nagpur: रिमझिम पावसाने नागपूरकर सुखावले; मॉन्सून पुन्हा सक्रीय : कमाल तापमानात सात अंशांची घसरण.तर काही जणांना बँक खात्याचे धनादेशसुद्धा देण्यात आले होते. प्राथमिक तक्रारींमध्ये फसवणुकीचा आकडा सुमारे ७९ लाख ४० हजार रुपये असल्याचा अंदाज होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून आर्थिक गुन्हे शाखेने कसून चौकशी केली. तेव्हा थकीत रक्कमेचा खरा आकडा तब्बल एक कोटी एक लाख ६१ हजार ३०९ रुपयांचा असल्याचे निष्पन्न झाले..या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास आर्णी ठाणेदार संजय खंदारे स्वत: करीत आहेत. फरार आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी पथके रवाना केली आहेत. विशेष म्हणजे मुख्य आरोपी अशोक इंगोले याच्याविरोधात यापूर्वीही दारव्हा पोलिस ठाण्यात २० लाख ३८ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल आहे..'पोलीस नव्हेत, RSSचे गुंड', दीपकेंचे आरोप; वांगचुक रुग्णालयात, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं कारण.चेक झाले ‘बाऊन्स’उधारीची मुदत संपल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पैशांसाठी तगादा लावला. तेव्हा आरोपींनी टाळाटाळ करण्यास सुरवात केली. संशय आल्याने काही शेतकऱ्यांनी दिलेले धनादेश बँकेत वटविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खात्यात पैसे नसल्याने ते ‘बाऊन्स’ झाले. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच आरोपींनी आपले आर्णी शहरातील निवासस्थान व कोळवण गावातील मूळ घर सोडून कुटुंबासह पोबारा केला. सर्वांचे मोबाईल फोनही बंद असल्याने शेतकऱ्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.