Yavatmal Crime: ‘तू आमच्या विरोधात खुनाच्या प्रकरणात तक्रार का दिली? म्हणत तरुणावर प्राणघातक हल्ला

यवतमाळ : 'तू आमच्या विरोधात खुनाच्या प्रकरणात तक्रार का दिली?' असा जाब विचारत शहरातील आर्णी मार्गावर एका २४ वर्षीय तरुणावर पाच जणांच्या टोळीने प्राणघातक हल्ला केला. ही घटना सोमवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास राजदूत वाइन बारसमोर घडली..या प्रकरणी अवधूतवाडी पोलिसांनी तेजस भेंडारकर (वय २२, रा. सिंघानिया नगर), प्रथमेश भागवत (वय २२, रा. जय विजय चौक), कनिष्क खरतडे (वय २३, रा. जय विजय चौक), सौरभ पंडागळे (वय २२, रा. वैद्य नगर) आणि रोहित मानकर (वय २०, रा. यवतमाळ) या पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..या प्रकरणात तेजस भेंडारकर व प्रथमेश भागवत या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने २२ जानेवारीपर्यंतची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. वडगाव परिसरातील धर्माजी नगर येथील रहिवासी हर्ष कांबळे (वय २४) याने अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दिली. तक्रारीनुसार, सोमवारी दुपारी हर्ष हा त्याचा मित्र योगेश देवतळे याच्यासह दुचाकीने योगेश याच्या वडगाव येथील गॅरेजवर गेला होता. रात्री नऊ वाजेपर्यंत तो गॅरेजवरच बसून होता..त्यानंतर रात्री ९.३० वाजताच्या सुमारास हर्ष आणि त्याचा मित्र योगेश दोघेही आर्णी मार्गावरील राजदूत वाइन बारजवळ आले. काही वेळाने त्या ठिकाणी तेजस भेंडारकर, प्रथमेश भागवत, कनिष्क खरतडे, सौरभ पंडागळे आणि रोहित मानकर त्यांच्या दुचाकीने रात्री १० वाजताच्या सुमारास आले. यातील प्रथमेश याने हर्ष याला त्याच्या गाडीवर बसण्यास सांगितले, मात्र हर्षने नकार दिला. त्यानंतर प्रथमेश याने 'तू मर्डर केसमध्ये आमच्या विरुद्ध रिपोर्ट का दिला' म्हणून वाद घातला. कनिष्क याने त्याच्याजवळील लोखंडी कोयत्याने हर्ष याच्यावर वार केला. त्याने हा वार दोन्ही हाताने अडविला..त्यामुळे 'तडीपारी'ला केराची टोपली शहरातील गुन्हेगारी विश्वातील सराईत गुन्हेगार सौरभ पंडागळे याने पोलिसांच्या तडीपारीच्या आदेशाला चक्क केराची टोपली दाखवली आहे. अनेक गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेला पंडागळे याला यवतमाळातून तडीपार करण्यात आले होते. तरीही त्याने शहरात बेकायदेशीर प्रवेश करून हर्ष नावाच्या तरुणावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात सक्रिय सहभाग नोंदविला. सोमवारी रात्री १० वाजता आर्णी रोडवर मर्डर केसच्या जुन्या वादातून हा रक्ताचा थरार घडला. तडीपार गुन्हेगार शहरात खुलेआम फिरून हल्ले करीत असल्याने आता पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..हर्ष याच्या हाताचे दोन्ही बोट कापल्या गेले. तसेच डाव्या हाताच्या ढोपरावर वार करून त्याला जखमी केले. एवढेच नव्हे तर हर्ष याचा मित्र योगेश याला देखील मारण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने टोळक्यांच्या तावडीतून पळ काढला. त्यानंतर हर्ष यानेही स्वतःचा जीव वाचवत त्या ठिकाणाहून पळ काढला. पोलिसांच्या हेल्पलाइन ११२ वर संपर्क साधून पोलिसांना पाचारण केले. दरम्यान पोलिसांनी जखमी हर्ष याला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकरणाचा तपास अवधूतवाडी ठाणेदार नंदकिशोर काळे करीत आहे..