Yavatmal Crime: ‘तू आमच्या विरोधात खुनाच्या प्रकरणात तक्रार का दिली? म्हणत तरुणावर प्राणघातक हल्ला

Yavatmal News: यवतमाळच्या आर्णी मार्गावर जुन्या खुनाच्या वादातून तरुणावर प्राणघातक हल्ला झाला. अवधूतवाडी पोलिसांनी पाच आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ : ‘तू आमच्या विरोधात खुनाच्या प्रकरणात तक्रार का दिली?’ असा जाब विचारत शहरातील आर्णी मार्गावर एका २४ वर्षीय तरुणावर पाच जणांच्या टोळीने प्राणघातक हल्ला केला. ही घटना सोमवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास राजदूत वाइन बारसमोर घडली.

