Arni Crime: आर्णीत पूजा करण्याच्या बहाण्याने महिलेला गुंगीचे औषध; अश्लील व्हिडिओ काढून पैशांची मागणी

आर्णी : गुंगीचे औषध देत अश्लील व्हिडिओ तयार करून ‘ब्लॅकमेलिंग’ करणार्या व्यक्तीवर शनिवारी (ता. 12) आर्णी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सुधीर बकराम चव्हाण (वय 39) रा. हरलाल हेटी, ता. आर्णी असे आरोपीचे नाव आहे..पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार पूजा करण्यासाठी आरोपी सुधीर चव्हाण याने आर्णी येथे पीडित महिलेला बोलावले होते. दरम्यान, पीडित महिला मंगळवारी (ता. 8) आर्णी बसस्थानकावर पोचली. त्यानंतर आरोपीने स्वतःच्या वाहनावर तिला बसवून किन्ही ते सातारा फाटा मार्गावरील शेतात नेले. शेतातील झोपडीत नेल्यानंतर रात्री आठ वाजताच्या सुमारास पीडितेला पिण्यासाठी काहीतरी द्रव्य दिले. हे द्रव्य घेतल्यानंतर पीडित महिलेला गुंगी आली असता, आरोपीने महिलेचे अश्लील फोटो तसेच व्हिडिओ काढले. ही बाब दुसर्या दिवशी महिलेच्या लक्षात आली असता, तिने विचारणा केली. तेव्हा पूजेसाठी हे करावे लागले, असे आरोपीने सांगितले. .मात्र, तिला मोबाईल परत न करता जीवे मारण्याची धमकी दिली. शेवटी बुधवारी (ता. 9) पीडित महिलेला आर्णी बसस्थानकावरून चंद्रपूर जाणार्या एसटी बसमध्ये बसवून देत मोबाईल परत केला. पीडित महिलेला चंद्रपूर पोचल्यानंतर तिला वारंवार फोन, मॅसेज करून पैशाची मागणी केली. पैसे न दिल्यास अश्लील व्हिडिओ, फोटो नातेवाईकांना पाठवण्याची धमकी दिली. पैसे न दिल्याने आक्षेपार्ह अवस्थेतील व्हिडिओ, फोटो पीडितेच्या बहिणीच्या मोबाईल क्रमांकावर पाठविले. .या प्रकारानंतर संतापलेल्या पीडित महिलेने चंद्रपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. दरम्यान, चंद्रपूर पोलिसांच्या ऑनलाइन तक्रारीवरून आर्णी पोलिस ठाण्यात आरोपी सुधीर चव्हाण विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहे. पुढील तपास ठाणेदारांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.