Yavatmal Accident: नातवाला वाचविताना आजोबाचा अपघाती मृत्यू

आर्णी (जि. यवतमाळ) : भरधाव येणाऱ्या दुचाकीपासून नातवाला वाचविण्यासाठी गेलेले आजोबा गंभीर जखमी झाले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दाभडी-बोरगाव मार्गावर मंगळवारी (ता. १७) रात्री ८ वाजता ही दुर्दैवी घटना घडली..या अपघातात दुचाकीस्वारही गंभीर जखमी झाला असून त्याला नागपूर येथे हलविण्यात आले आहे. अशोक दामोदर भेंडे (वय ६५ रा. संभाजीनगर आर्णी) असे मृतकाचे नाव आहे. नेहमीप्रमाणे ते मंगळवारी घरासमोर असलेल्या हनुमान मंदिरात नातू आन्वीन याला घेऊन गेले. आरती झाल्यानंतर नातू व आजोबा घरी जाण्यास निघाले..याचदरम्यान नातू समोर गेला असता भरधाव वेगाने येणारी दुचाकी आजोबांना दिसली. आजोबा अशोक भेंडे यांनी नातू आन्वीनला अपघातातून वाचवण्यासाठी धाव घेतली असता त्यांना दुचाकीची जबर धडक बसली. यात डोक्याला गंभीर मार लागल्याने अशोक भेंडे व अनोळखी दुचाकीस्वार दोघेही गंभीर जखमी झाले. दोघांनाही तत्काळ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले..प्रकृती गंभीर असल्याने दोघांनाही दोन वेगवेगळ्या रुग्णवाहिकेने यवतमाळला हलविण्यात आले. यवतमाळ येथे उपचारादरम्यान अशोक भेडे यांचा मृत्यू झाला तर अनोळखी दुचाकीस्वार जखमीला पुढील उपचारासाठी नागपूरला हलविण्यात आले..