Yavatmal Crime: तालुक्यातील दोन वेगवेगळ्या घटनेत दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार; दोन्ही घटनेतील आरोपींना अटक

Yavatmal News: तालुक्यातील दोन वेगवेगळ्या घटनेत दोन अल्पवयीन मुलींवर दोघांनी अत्याचार केला. या दोन्ही घटनेतील दोन्ही आरोपींना आर्णी पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
आर्णी (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील दोन वेगवेगळ्या घटनेत दोन अल्पवयीन मुलींवर दोघांनी अत्याचार केला. या दोन्ही घटनेतील दोन्ही आरोपींना आर्णी पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

