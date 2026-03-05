Yavatmal Crime: तालुक्यातील दोन वेगवेगळ्या घटनेत दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार; दोन्ही घटनेतील आरोपींना अटक

आर्णी (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील दोन वेगवेगळ्या घटनेत दोन अल्पवयीन मुलींवर दोघांनी अत्याचार केला. या दोन्ही घटनेतील दोन्ही आरोपींना आर्णी पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..दोन्ही आरोपींची दारव्हा न्यायालयाने यवतमाळच्या कारागृहात रवानगी केली आहे. तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन मुलगी सोमवारी (ता. दोन) गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेली असता ती एकटी असल्याचा फायदा घेत आरोपीने अत्याचार केला..धक्कादायक! सांगलीतील ईश्वरपुरात अल्पवयीन मुलीवर अमानुषपणे लैंगिक अत्याचार; तोंड दाबून धरलं आणि हॉस्पिटल मागच्या उसाच्या शेतात नेत....कोणालाही सांगितल्यास तुला व तुझ्या घरच्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. पिडितेने मंगळवारी (ता. तीन) आर्णी पोलिसात तक्रार केली. तिच्या तक्रारीवरून राजू खुशाल राठोड (वय २८) विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. त्याला दारव्हा न्यायालयात हजर केले असता यवतमाळ कारागृहात रवानगी करण्यात आली..तर दुसऱ्या घटनेत मुलगी घरी एकटी असताना गोलू संतोष कुडमते (वय २३) याने तिला फूस लावून पळवून नेले व जंगलात नेऊन अत्याचार केला. पिडीतेच्या आईची तक्रार व पिडितेच्या बयाणावरून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. आरोपी गोलू संतोष कुडमते याला अटक करून मंगळवारी (ता. ३) दारव्हा न्यायालयात हजर केले असता आरोपीची यवतमाळ कारागृहात रवानगी करण्यात आली. पुढील तपास पोलिस करीत आहे..तुंबळ हाणामारीत युवकाचा खून; भाऊबंदकीचा वाद शिगेला पोहोचला, तीन जण गंभीर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील थरारक घटना...घटनास्थळीच फॉरेन्सिक व्हॅन दाखलदोन वेगवेगळ्या अत्याचाराच्या घटना आर्णी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याने घटनास्थळीच फॉरेन्सिक व्हॅन दाखल झाली. पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून नमुने तपासणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.