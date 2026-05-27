Yavatmal: शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांवर प्राणघातक हल्ला

आर्णी (जि. यवतमाळ) : नगर परिषद कार्यालयाच्या मुख्य गेटवरच शिंदे सेनेचे नगरसेवक पवन सुरेश चाफळे यांच्यावर दोन युवकांनी प्राणघातक हल्ला केला. ही घटना सोमवारी (ता. २५) दुपारी साडेपाच वाजताचे दरम्यान घडली..चाफळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी ओम सुरेश सवई (वय २५) व एक अनोळखी व्यक्ती अशा दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सोमवारी सायंकाळी ५.३० वाजता पालिकेतील उपनगराध्यक्षाच्या कक्षात पवन चाफळे बसून होते. त्या ठिकाणी ओम सवई व एक अनोळखी व्यक्ती आले. त्यांनी नगरसेवक पवन चाफळेयांना पालिका इमारतीच्या बाहेर ओढत आणले. दोघांनीही नगरसेवक पवन चाफळे यांना जातिवाचक अश्लिल शिवीगाळ करून मारहाण केली..डोक्यावर रॉड मारून जखमी केले. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी पवन चाफळे यांना दोघांच्या तावडीतून सोडवले. चाफळे यांनी लगेच पोलिस ठाणे गाठले. यावेळी त्यांच्यासोबत पाणीपुरवठा सभापती छबू चारोडे, मनोज चारोडे, ठाकरे सेनेच्या नगरसेविका शीतल काळे, प्रवीण काळे, काँग्रसेचे नगरसेवक रियाज सैय्यद आदी उपस्थित होते..चाफळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आर्णी पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. पुढील तपास ठाणेदार नीलेश सूरडकर करीत आहे. नगर परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच नगरसेवकावर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना घडली असून या घटनेची संपूर्ण शहरात चर्चा सुरू आहे.