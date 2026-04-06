Vidarbha News: आसेगावपूर्णा येथे गॅस एजन्सीची बोंब;ग्रामीण नागरिकांची गैरसोय, शहरी केंद्रांवरील गर्दी वाढली

आसेगावपूर्णा: आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात पेट्रोल व घरगुती गॅससिलिंडरचा तुटवडा जाणवत असून त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसत आहे. आसेगावपूर्णा सारख्या मोठ्या लोकवस्तीच्या गावात गॅस एजन्सी नसल्यामुळे नागरिकांना सिलिंडरसाठी शहरी भागात जावे लागत आहे. तथापि, आसेगावपूर्णा येथे गॅस एजन्सी दिल्यास १० ते १५ गावांतील नागरिकांना सोयीचे होऊ शकते, अशी चर्चा नागरिकांत आहे. .शहरातील गॅस एजन्सी केंद्रांवर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून वेळ आणि पैशांचा मोठा अपव्यय होत आहे. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक व शेतकरी वर्गाला याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..आसेगावपूर्णा येथे गॅस एजन्सी नसल्याने आसेगावपूर्णासह टाकरखेडा पूर्णा, विरूळपूर्णा, हिवरापूर्णा, तळणी, चिंचोली, गोविंदपूर, धानोरापूर्णा, तळणी, तामसवाडी यासह आजूबाजूच्या १० ते १५ गावांतील अंदाजे लोकसंख्या २५ ते ३० हजार लोकांना चांदूरबाजार, परतवाडा किंवा अमरावती येथून गॅस सिलिंडर विकत घ्यावा लागतो. ग्रामीण भागात गॅस एजन्सी नसल्यामुळे वितरण व्यवस्थेवर ताण वाढत असून गर्दी नियंत्रण करणे कठीण होत आहे.त्यामुळे आसेगावसारख्या ठिकाणी स्वतंत्र गॅस एजन्सी सुरू केल्यास नागरिकांची गैरसोय मोठ्या प्रमाणात दूर होईल आणि शहरी भागावरील ताणही कमी होईल, असे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत..आसेगाव येथे सिलिंडर केंद्र दिल्यास सर्वसामान्यांना फायदाआसेगावपूर्णा हे अमरावती-परतवाडा महामार्गावर वसलेले गाव आहे. अमरावती, परतवाडा, चांदूरबाजार व दर्यापूर या चार शहरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या चौफुलीवर आहे. त्यामुळे हे गाव परिसरातील सुमारे २५ गावांचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. मात्र, येथे गॅस एजन्सी नसल्यामुळे नागरिकांना अमरावती, परतवाडा किंवा चांदूरबाजार येथे जाऊन सिलिंडर घ्यावा लागतो. यामुळे वेळ व पैशांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. आसेगावपूर्णा येथे भारत, इंडियन किंवा एचपी गॅस कंपनीचे अधिकृत केंद्र सुरू झाल्यास परिसरातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय दूर होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.."आम्हाला गॅससिलिंडरसाठी वारंवार शहरात जावे लागते. त्यामुळे वेळ आणि पैशांचा मोठा अपव्यय होतो. घरकाम, लहान मुले आणि शेती यामध्ये समतोल राखताना अडचणी येतात. आसेगावमध्येच गॅस एजन्सी सुरू झाली तर मोठा दिलासा मिळेल."-आशा गोटेगृहिणी, आसेगावपूर्णा."आसेगावसारख्या मोठ्या गावात गॅस एजन्सी नसणे ही गंभीर बाब आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने तातडीने लक्ष देऊन येथे गॅस एजन्सी मंजूर करावी. यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत."-सुनीता शिरभातेमाजी पंचायत समिती सदस्य, चांदूरबाजार.