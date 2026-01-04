विदर्भ

Gadchiroli News: आशा किरंगा मृत्यू प्रकरण अंधश्रद्धेचा पगडा की, जनजागृतीचा अभाव? अतिदुर्गम भागांतील गर्भवती मातांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!

Pregnant Women Deaths Due to lack of Awareness: गर्भवती मातांच्या सुरक्षेसाठी सरकारी योजना फक्त कागदावरच?
सकाळ डिजिटल टीम
एटापल्ली (जि. गडचिरोली): एटापल्ली तालुक्यातील आलदंडी टोला येथील गर्भवती माता आशा संतोष किरंगा व तिच्या पोटातील चिमुकल्याचा मृत्यू समाजमन सुन्न करणारा आहे. यात जिल्हा परीषद प्रशासन व आरोग्य विभागाने आशा किरंगा ही पुजाऱ्याकडे गेल्याने विलंब होऊन तिचा मृत्यू झाल्याचा खुलासा केला. पण सरकार रुग्णालयात प्रसूती व्हावी, दुर्गम, अतिदुर्गम भागांतील गर्भवती मातांच्या सुरक्षेसाठी ज्या योजना राबवते, जनजागृतीसाठी जो पैसा खर्च करते त्याचा काहीच उपयोग होत नाही का, असा प्रश्नही विचारला जाऊ लागला आहे.

