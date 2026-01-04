Gadchiroli News: आशा किरंगा मृत्यू प्रकरण अंधश्रद्धेचा पगडा की, जनजागृतीचा अभाव? अतिदुर्गम भागांतील गर्भवती मातांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!

एटापल्ली (जि. गडचिरोली): एटापल्ली तालुक्यातील आलदंडी टोला येथील गर्भवती माता आशा संतोष किरंगा व तिच्या पोटातील चिमुकल्याचा मृत्यू समाजमन सुन्न करणारा आहे. यात जिल्हा परीषद प्रशासन व आरोग्य विभागाने आशा किरंगा ही पुजाऱ्याकडे गेल्याने विलंब होऊन तिचा मृत्यू झाल्याचा खुलासा केला. पण सरकार रुग्णालयात प्रसूती व्हावी, दुर्गम, अतिदुर्गम भागांतील गर्भवती मातांच्या सुरक्षेसाठी ज्या योजना राबवते, जनजागृतीसाठी जो पैसा खर्च करते त्याचा काहीच उपयोग होत नाही का, असा प्रश्नही विचारला जाऊ लागला आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .एटापल्ली तालुक्यातील तोडसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत येत असलेल्या अलदंडी टोला येथील गरोदर माता आशा किरंगाचा मृत्यू अंधश्रद्धेपोटी झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले, तरी प्रशासकीय योजनांची माहिती व प्रसिद्धीचा फक्त गाजावाजाच होतो की खरच नागरिकांमध्ये जनजागृती होते, यावर शंका उपस्थित केली जात आहे. आशा किरंगेच्या मृत्यूनंतर उठलेले वादळ प्रशासकीय यंत्रणेने ज्या जलदगतीने शमवण्याचा प्रयत्न केला ते सारे प्रयत्न कौतुकास्पदच आहेत..पण तिच्या मृत्यूला बहिणीकडे जाणे व तब्बेत बिघडल्यामुळे पुजाऱ्याकडे जाणे हेच एक कारण होते की, अवघ्या दोन ते अडीच किमी अंतरावर असलेल्या तोडसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तिच्यावर उपचार करायची सुविधाच नव्हती. येथेच सर्व सुविधा आणि तज्ज्ञ असते, तर तिथून पुन्हा ९ किमी लांब अंतरावरील हेडरीच्या खासगी रुग्णालयात तिला दाखल करायची गरज पडली नसती. त्यामुळे एकदा ग्रामस्थांवर असलेला अंधश्रद्धांचा पगडा मान्य केला तरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र अगदी जवळ असताना खासगी रुग्णालयात पाठवणे ही सरकारी यंत्रणेची नामुष्कीच म्हणावी लागेल..ती पुजाऱ्याकडे गेलीच नाही....जिल्हा परीषद प्रशासन व आरोग्य विभागाने आलदंडी येथून पेठा येथे बहिणीच्या गावी गेलेली आशा किरंगा पुजाऱ्याकडे गेल्याचे छातीठोक सांगितले असले, तरी तिचे कुटुंबिय व ग्रामस्थ वेगळीच माहिती देत आहेत. आशा बहिणीच्या घरी नक्कीच गेली होती. तिथे जेवणानंतर तिची तब्बेतही बिघडली. पण ती पुजाऱ्याकडे गेलीच नाही, असे अनेकजणांनी सांगितले. शिवाय ज्या वेगाने या प्रकरणात प्रशासनाने बाजू स्पष्ट केली त्या वेगाने तिच्या मृत्यूस जबाबदार पुजाऱ्यावर कुठलीही कारवाई का केली नाही, हासुद्धा एक अनुत्तरीत प्रश्न आहे..घटनाक्रम असा आहे...प्रत्यक्ष आलदंडी टोला व पेठा गावाला आमच्या प्रतिनिधींनी भेट देऊन माहिती घेतल्यावर सगळा घटनाक्रम स्पष्ट झाला. आशा किरंगा ही पतीला न सांगता केवळ सासूला बहिणीकडे जाते असे सांगून एका महिला नातेवाइकासोबत पेठा गावाला गेली होती. तिथे रात्री जेवल्यानंतर तिची प्रकृती बिघडली. पेठा येथील आशा स्वयंसेविकेला माहिती देण्यात आली. तिने हेडरी येथील रुग्णालयाशी संपर्क साधून रुग्णवाहिकेची सोय केली. पण जवळच्या तोडसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल न करता थेट हेडरीच्या खासगी रुग्णालयात पाठवण्यात आले. तिच्या पतीने दिलेल्या माहितीनुसार रुग्णालयात नेत असतानाच ती मरणासन्न अवस्थेत होती. रुग्णालयात पोहोचल्यावर काही वेळातच तिचा मृत्यू झाला. त्यामुळे रुग्णवाहिकासुद्धा खासगी रुग्णालयाचीच होती, हेही दिसून येत आहे. म्हणून आरोग्य विभागालाही आपली कमतरता लपवता येणार नाही..सुरक्षित प्रसूतीसाठीमहाराष्ट्र सरकार 'जननी सुरक्षा योजना' (JSY) आणि 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' (JSSK) यांसारख्या योजना राबवते, ज्यामध्ये संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत, मोफत तपासणी, औषधे आणि बाळाच्या संगोपनाचा समावेश आहे; याशिवाय, आदिवासी भागांसाठी 'माहेरघर योजना' आणि बांधकाम कामगारांसाठी 'आर्थिक मदत योजना' देखील आहेत, ज्यामुळे माता मृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...मुख्य योजना (केंद्र-राज्य पुरस्कृत): या योजनांचे काय ?गर्भवती मातांसाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. यात केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) आहे, यात प्रत्येक महिन्याच्या ९ तारखेला गर्भवती महिलांना शासकीय आरोग्य केंद्रांवर मोफत तपासणी आणि औषधोपचार मिळतात. स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि इतर वैद्यकीय व्यावसायिकांद्वारे गुणवत्तापूर्ण प्रसूतीपूर्व तपासणी केली जाते.उच्च-जोखीम असलेल्या गर्भारपणाची लवकर ओळख करून वेळेवर उपचार करणे, हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. जननी सुरक्षा योजना माता आणि अर्भक मृत्यूदर कमी करणे, विशेषतः गरीब कुटुंबांमध्ये संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देणे, यासाठी आहे. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आहे. राज्य सरकारची माहेरघर योजना तर खास आदिवासी आणि दुर्गम भागातील माता मृत्यूदर कमी करण्यासाठी आहे. यात प्रसूतीच्या अंदाजित तारखेच्या काही दिवस आधी मातांना आरोग्य केंद्रात थांबण्यासाठी सोय आणि दररोज मजुरीच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते. अशा भारंभार योजना गाजावाजा करण्यापुरत्याच आहेत, कागदावरच आहेत की त्याबद्दल जनजागृतीही होत आहे, असे कित्येक प्रश्न या प्रकरणाने उपस्थित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.