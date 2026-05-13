Buldhana News: घराला आग लागून सिलिंडरचा स्फाेट; वृध्द महिलेचा दुर्देवी मृत्यू; अशोक नगर परिसरातील खळबळजनक घटना

मलकापूर: तापमानाचा पारा वाढल्यामुळे आगीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अशातच घराशेजारी असलेल्या पालापाचोळा व झाडांना अचानक आग लागून ती आग फैलत घरापर्यंत पोहचली. .यामध्ये घरातील सिलेंडरचा स्फोट होवून एका वृध्द महिलेचा दुर्देवी मृत्यू झाल्याची घटना आज ता. १२ मे रोजी शहरातील अशोक नगर परिसरात घडली. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..शहरातील अशोक नगर परिसरात राहणाऱ्या नर्मदाबाई सुखदेव लासुरकर (७५) ह्या एका भाड्याच्या टिनपत्राच्या खोलीमध्ये एकट्याच राहत होत्या. दरम्यान आज उन्हाची तीव्रता अधिक होती, त्यातच दुपारी ३.३० वा. दरम्यान त्यांच्या घरा शेजारी असलेल्या पालापाचोळा व झाडांना अचानक आग लागली. ही आग बघता बघता फैलत गेली व नर्मदाबाई लासुरकर यांच्या घरापर्यंत पोहचली..यावेळी घरात असलेल्या गॅस सिलेंडरने अचानक पेट घेतल्याने त्याचा मोठा स्फोट झाला. गॅस सिलेंडरचा स्फोट होताच परिसरात मोठा आवाज झाल्याने घटनास्थळाकडे नागरिकांनी धाव घेतली..मात्र आग मोठ्या प्रमाणात लागलेली असल्याने यामध्ये वृध्द महिला नर्मदाबाई यांचा जळून करूण अंत झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच नगर परिषदच्या अग्नीशमन विभागाच्या चमुने तातडीने घटनास्थळी पोहचत आगीवर नियंत्रण मिळविले..तर शहर पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार गणेश गिरी हे आपल्या कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले होते. तसेच रचना गॅसचे संचालक मनिष लखानी यांनी सुध्दा आपल्या कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेत मदत कार्य केले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करीत मृतदेह शवविच्छेदनाकरीता उपजिल्हा रूग्णालयात पाठविला होता.