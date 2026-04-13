Gadchiroli News: उद्योग चालवणे शक्य नसेल, तर जमिनी परत द्या; शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका; आमदार डाॅ. नरोटे यांनी बैठकीत कंपनीला दिली सक्त ताकीद

चामोर्शी: आष्टी पेपर मिल कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी चामोर्शी पंचायत समितीच्या सभागृहात महत्वपूर्ण बैठक झाली. आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्या पुढाकाराने उपविभागीय अधिकारी व मिल प्रशासनासोबत झालेल्या या बैठकीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर आपली ठाम भूमिका मांडली. जर कंपनीला उद्योग चालवणे शक्य नसेल, तर मूळ करारानुसार आमच्या जमिनी आम्हाला परत करा. या जमिनी परत मिळवण्यासाठी करारातील अटीनुसार ठराविक रक्कम भरण्यासही आम्ही तयार आहोत, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे..गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी इल्लूर येथील आष्टी पेपर मिल कामगारांना न्याय मिळवून देण्याकरिता पुढाकार घेत चामोर्शी पंचायत समितीच्या सभागृहात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली.१९८७ मध्ये केडीबी कंपनीसोबत इल्लूर येथील शेतकऱ्यांचे करार झाल्यानंतर १९९१ पासून आष्टी पेपर मिल सुरू झाली. करारप्रमाणे पेपरमिल प्रशासनाने प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील दोन व्यक्तींना नोकरी देणे बंधनकारक होते. परंतु काहींनाच पे रोलवर नोकरी देऊन अनेक कुटुंबावर कंपनीने अन्याय केला. थापर व्यवस्थापनाने कंपनीला टेकओव्हर केल्यानंतरदेखिल न्याय देण्यात आला नाही..त्यातच २०१६ पासून पेपरमिल बंद असल्याने कामावर असलेल्या कामगारांचादेखील रोजगार हिरावला गेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पासाठी दिल्या आज त्यांच्यासमोर रोजगाराचा आणि उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आमदार डाॅ. मिलिंद नरोटे यांच्या नेतृत्वात प्रशासनासमोर आपली ठाम मागणी मांडली. कंपनीला उद्योग चालवणे शक्य नसेल, तर मूळ करारानुसार त्यांच्या जमिनी त्यांना परत करण्यात याव्यात. या जमिनी परत मिळवण्यासाठी शेतकरी करारातील अटींनुसार ठराविक रक्कम भरण्यासही तयार आहेत..ठोस तोडगा काढण्याकरिता कंपनी व्यवस्थापनाला २३ एप्रिल २०२६ सर्व संबंधित दस्तावेजासह पुढील बैठकीस न चुकता उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. जोपर्यंत भूमिपुत्रांना त्यांचा हक्क आणि रोजगार मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील. कंपनीने योग्य प्रतिसाद न दिल्यास आमच्यापुढे सनदशीर मार्गांचा पर्याय खुला असल्याची सक्त ताकीद याप्रसंगी आमदार डाॅ. मिलिंद नरोटे यांनी कंपनीला दिली.यावेळी भाजप किसान मोर्चा प्रदेश सचिव रमेश भुरसे, भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष मधुकर भांडेकर, तालुकाध्यक्ष रोशनी वरगंटे, मनोहर बामणकर.तसेच इल्लूर ग्रामस्थ उपस्थित होते..सर्वांचे लक्ष २३ एप्रिलच्या बैठकीकडेएकीकडे आष्टी पेपर मिलमध्ये जमिन गेल्याने शेतकरी महत्त्वाच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनास दुरावले. उद्योग सुरू नसल्याने कामगारही संकटात सापडले आहेत. या समस्यांवर ठोस तोडगा काढण्याकरिता कंपनी व्यवस्थापनाला २३ एप्रिल २०२६ सर्व संबंधित दस्तावेजासह पुढील बैठकीस न चुकता उपस्थित राहण्याचे निर्देश आमदार डाॅ. मिलिंद नरोटे यांनी दिले. त्यामुळे आता या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.