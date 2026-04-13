Gadchiroli News: सेंद्रीय शेती, किचन गार्डनच्या माध्यमातून नेहारपायली पुढे; गावाचा एकोपा यशाची गुरुकिल्ली; सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम

गडचिरोली: कुरखेडा तालुक्यातील नेहारपायली या गावाने सेंद्रीय शेती आणि किचन गार्डनसारखे उपक्रम राबवत एकोप्याने कार्य करत विकासाची नवी पहाट आणली आहे.नेहारपायली हे गाव कुरखेडा तालुक्यापासून सुमारे १७ किमी अंतरावर वसलेले आहे. गावात एकूण ७० कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. .गावातील सर्व कुटुंबे एकोप्याने राहून सण-समारंभ, विवाह आदी कार्यक्रम साजरे करतात आणि सन्मानाने जीवन जगतात. गावाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ७७६ हेक्टर आहे. गावात एकूण ७ महिला बचत गट कार्यरत आहेत. त्यापैकी एका गटाकडे स्वस्त धान्य दुकान (राशन दुकान) असून ते व्यवस्थितपणे चालविले जाते. तसेच सर्व आर्थिक व्यवहारांचा हिशोब नीटनेटका व पारदर्शक ठेवला जातो..'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली उपजीविका प्रकल्पाअंतर्गत सन २०१५ पासून किचन गार्डन उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. प्रारंभी या उपक्रमात केवळ १ लाभार्थी सहभागी होता. यानंतर दरमहा बैठका आयोजित करून किचन गार्डनचे महत्त्व गावकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आले..सन २०१८ मध्ये १७ लाभार्थी या प्रक्रियेत सहभागी झाले. त्यांनी एकत्र येऊन नियमित मासिक बैठका सुरू केल्या. या बैठकींमध्ये सेंद्रिय शेती व किचन गार्डनचे महत्त्व सविस्तरपणे समजावून सांगण्यात आले. कमी खर्चात उत्तम पोषणासाठी किचन गार्डन हा प्रभावी उपाय असल्याचे सर्वांनी मान्य केले.याच अनुषंगाने गावात अर्धा एकर क्षेत्रात सेंद्रिय शेती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सन २०१७ मध्ये ७ शेतकऱ्यांनी SRI पद्धतीने धानाची लागवड केली. या पद्धतीमुळे उत्पादनात झालेला सकारात्मक बदल लोकांच्या लक्षात आला व सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व अधिक स्पष्ट झाले. सेंद्रिय शेतीसाठी शेणखत व कंपोस्ट खत तयार करून त्याचा वापर शेतात तसेच किचन गार्डनमध्ये करण्यात आला..दारूबंदीची अंमलबजावणीग्रामसभेच्या दरमहा होणाऱ्या बैठकींमध्ये दारूबंदी हा प्रमुख चर्चेचा विषय होता. या पार्श्वभूमीवर एक विशेष महिला सभा आयोजित करण्यात आली. गावात जनजागृतीसाठी रॅली काढण्यात आली आणि नागरिकांना दारू तयार न करण्याचे व सेवन न करण्याचे आवाहन करण्यात आले. या प्रयत्नांमुळे काही काळासाठी गावात दारूबंदी यशस्वी झाली. तथापि, काही दिवसांनी काही व्यक्तींनी पुन्हा दारू तयार करण्यास सुरुवात केली. ही बाब लक्षात येताच सर्व महिला एकत्रितपणे संबंधित व्यक्तींच्या घरी गेल्या, दारू जप्त केली आणि तत्काळ पोलिस ठाण्यात संपर्क साधला.