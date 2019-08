"त्या' आवाजाला दैवी चमत्काराशी जोडण्याचे प्रयत्न

आंबोली (चंद्रपूर) : शंकरपुर मार्गावरील पुयारदंड गावातील बाबा पिचकाते यांच्या शेतातील चिंचेच्या झाडातून पाण्याचा आवाज येत आहे. याला दैवी चमत्कारशी जोडण्याचा प्रयत्न काही जणांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने यात लक्ष घालावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.

चिंचेच्या झाडाखाली मातेच्या दगर्ङी मुर्त्या आहे. चिंचेच्या बुंध्यातून दोन वेगवेगळी आवाज येत आहे. दोन्ही ठिकाणी पाणी निरंतर वाहत असल्याचे आवाजावरून दिसून येते. हा प्रकार बघण्यासाठी मोठ्या संख्येत नागरिक येथे येत आहे. शेतमालक मातेचा कोप असल्याचे समजून रोज पूजा-अर्चा करीत आहे. विशेष म्हणजे आजपर्यंत या शेतात 13 बोअरवेल्स खोदण्यात आल्या. परंतु एकालाही पाणी लागले नाही. आषाढी एकादशी पासून आवाज येणे सुरू झाले. त्यामुळे काही जणांनी याला दैवी चमत्काराशी जोडणे सुरू केले आहे. मात्र यामागे काही वैज्ञानिक कारण असावे, असे वाटणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. एखादा भूगर्भशास्त्रज्ञ यामागचे गुढ उकलू शकेल, असे त्यांना वाटते. सोबत गावकऱ्यांची मनातील भीती दूर करण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूूलन समितीने पुढाकार घ्यावा, अशीही मागणी होत आहे. झाडाच्या पोकळीत पाणी

पाण्याचा बुळबुळ असा आवाज येतो आहे. याचा अर्थ पाणी वरुण खाली जात आहे. वाहत असताना झाडाच्या मुळे या प्रवाहात आलेली आहे. चिंचेचे झाड आतून बहुतेक वेळा पोकळ असते. त्या पोकळी मध्ये खाली पाणी पडत आहे. बुंध्यामधे आणि झाडा खालीपण काही मीटर खोली रहू शकते. त्या ठिकाणी थोडे थोडे पाणी पडत असल्यामुळे असा आवाज येत आहे. .पाण्याच्या प्रवाहात झाड आल्यामुळे झाडाच्या मुळांनी केंद्राकडे पाण्याला आकर्षित केले आहे. दोन वेगवेगळे आवाज येण्याचे कारण म्हणजे आकार आणि त्याला खाली मिळालेली पोकळी.

झाडाच्या जवळपास असलेली विहिरीचे पाणी आणि चिंचेच्या झाडातून वाहत असलेले पाणी यांचे झरे तपासले की आपली संकल्पना स्पष्ट होईल, असे भूगर्भ अभ्यासक डॉ.योगेश दुधपचारे यांनी सांगितले.

