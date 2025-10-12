Auto Accident: ऑटो उलटल्याने महिलेचा मृत्यू; चार महिला जखमी, रेमंड बोरगाव पेट्रोल पंपजवळील घटना

खापा : कोदेगाव येथून ऑटोने मध्यप्रदेशातील बेरडी येथे जात असताना रेमंड चौक बोरगाव पेट्रोल पंपाजवळ ऑटो उलटल्याने एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या. ही घटना शुक्रवारी सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास घडली..बेबीबाई माणिक मेश्राम (वय ६३, कोदेगाव, ता.सावनेर) असे मृताचे नाव आहे, तर शीलाताई डोईफोडे (वय ५०) , शोभाबाई ठाकरे (वय ५८)), नलिनी प्रभाकर डोईफोडे (वय ५७), राधाबाई बावणे (वय ६२) अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, सौंसर मध्यप्रदेशातील बेरडी येथे सप्ताहाची सांगता व ‘दहीलाई’ कार्यक्रम असल्यामुळे कोदेगाव येथील महिला मंडळ ऑटोने बेरडीला जात असताना रेमंड बोरगाव चौक पेट्रोल पंपाजवळ दुभाजकावर चाक गेल्याने ऑटो उलटला..या भीषण अपघातात ऑटोतील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर महिला गंभीर जखमी झाल्या. जखमींना सौंसर येथील आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. .Pune Crime: मुंढावरे हादरले! साडूनेच केला महेश अंभोरेचा खून, पोलिसांची फिल्मी अॅक्शन.प्रथमपोचार करून गंभीर जखमींना नागपूर येथील मेडिकल व लता मंगेशकर रुग्णालय डिगडोह तसेच अन्य रुग्णालयात हलवण्यात आले. या घटनेने कोदेगाव येथे शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.