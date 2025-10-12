विदर्भ

Auto Accident: ऑटो उलटल्याने महिलेचा मृत्यू; चार महिला जखमी, रेमंड बोरगाव पेट्रोल पंपजवळील घटना

Nagpur News: कोदेगाव-बरडी ऑटो अपघातात एका महिलेचा जागीच मृत्यू, चार महिला गंभीर जखमी. घटनास्थळी पोलिस आणि नागरिकांची तत्पर कारवाई.
सकाळ वृत्तसेवा
खापा : कोदेगाव येथून ऑटोने मध्यप्रदेशातील बेरडी येथे जात असताना रेमंड चौक बोरगाव पेट्रोल पंपाजवळ ऑटो उलटल्याने एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या. ही घटना शुक्रवारी सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास घडली.

