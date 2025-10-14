Gold Theft: बडनेरा रेल्वेस्थानकावर कोट्यवधींची सोन्याची चोरी; दोन किलो दागिने बेपत्ता

अमरावती : बडनेरा रेल्वेस्थानक परिसरातून जळगावच्या एका सराफा व्यापाऱ्याकडील दोन कोटी ११ लाख रुपयांचे दोन किलोच्या वर सोने चोरीस गेल्याने खळबळ उडाली..किशोर ओमप्रकाश वर्मा (रा. जळगाव खान्देश) यांच्या तक्रारीवरून बडनेरा (जीआरपी) रेल्वे पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रविवारी (ता. १२) सायंकाळी सातच्या सुमारास बडनेरा रेल्वेस्थानकावर चोरीची ही घटना घडली..सराफा व्यापारी किशोर वर्मा यांच्याकडील दोन किलो ३०० ग्रॅम सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेली पिशवी चार ते पाच अज्ञात व्यक्तींनी चोरून नेल्याची माहिती समोर आली आहे. या सोन्याची बाजारभावानुसार किंमत २ कोटी ११ लाख रुपये एवढी असल्याचे समजते..दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर वर्मा हे जळगाव येथील व्यापाऱ्यांना सोने दाखविण्यासाठी आणि ऑर्डर घेण्यासाठी अमरावतीत आले होते. दिवसभर व्यावसायिक कामे आटोपून ते संध्याकाळी हावडा-मुंबई मेल या गाडीतून जळगावकडे परतण्यासाठी बडनेरा स्टेशनवर पोहोचले. मात्र, ट्रेनमध्ये चढतानाच त्यांच्या हातातील सोन्याने भरलेली बॅग काही क्षणांत बेपत्ता झाली. वर्मा यांनी तत्काळ जीआरपी पोलिसांना कळविले..पोलिसांनी रेल्वेस्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून चौकशीकरिता विशेष पथक नेमले आहे. बडनेरा रेल्वेस्थानकावरून कोट्यवधींच्या दागिन्यांची चोरी झाल्याने रेल्वे पोलिस यंत्रणा खळबळून जागी झाली आहे. बडनेरा जीआरपी पोलिसांनी सदर प्रकरणात चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे..पनवेलमध्ये खाकी वर्दीतील बनावट पोलिसांकडून दरोडा.सुवर्णकाराच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला. विशेष गठित पथकाच्या माध्यमातून संशयितांचा शोध सुरू करण्यात आला.-उमेश मुंढे, सहायक पोलिस निरीक्षक, बडनेरा रेल्वे (जीआरपी)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.