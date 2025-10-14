विदर्भ

Gold Theft: बडनेरा रेल्वेस्थानकावर कोट्यवधींची सोन्याची चोरी; दोन किलो दागिने बेपत्ता

Victim Details and Circumstances: बडनेरा रेल्वेस्थानक परिसरातून जळगावच्या एका सराफा व्यापाऱ्याकडील दोन कोटी ११ लाख रुपयांचे दोन किलोच्या वर सोने चोरीस गेल्याने खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
