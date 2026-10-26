DroughtCrisis: दुष्काळामुळे शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळेना; घरात दाणा नाही; शेतमजुरांवर उपासमारीचे संकट, सरकारकडून मदतीची अपेक्षा

संतोष काळेवाडेगाव: बाळापूर तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याने शेतीच्या अर्थकारणाला मोठा फटका बसला आहे. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली असून, अनेक ठिकाणी पिके करपल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पादन खर्च निघेल एवढेही उत्पन्न आलेले नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली असून, त्याचा थेट परिणाम शेतीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांवर झाला आहे. .शेतात कामेच नसल्याने मजुरांच्या हाताला रोजगार मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे रोजंदारीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतमजुरांसमोर उपासमारीचे संकट उभे ठाकले आहे. शासनाने शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र योजना राबवून त्यांनाही दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये सामावून घ्यावे, अशी मागणी होत आहे. गतवर्षी शेतीच्या कामांसाठी मजुरांचा शोध घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदा मजुरांना काम देणेही कठीण झाले आहे. पावसाने दडी मारल्याने पेरणीपासून पीक काढणीपर्यंतच्या शेतीकामांवर परिणाम झाला आहे. अनेक शेतांतील पिके अपेक्षित उत्पादन देण्याच्या स्थितीत नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. शेतकऱ्यांकडील आर्थिक आवक कमी झाल्याने शेतीतील मजुरांची मागणीही घटली आहे. परिणामी, शेतमजुरांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी दिवसभर कामाच्या शोधात फिरावे लागत आहे. काम मिळेलच, याची शाश्वती नसल्याने त्यांच्या कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट अधिक गडद होत आहे..पेरणी, निंदण, डवरणी, फवारणी, कापणी आणि इतर शेतीकामांतून मिळणाऱ्या मजुरीवर शेतमजुरांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र, यंदा दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे कामाचे दिवस कमी झाले आहेत. स्वतःची शेती नसलेल्या भूमिहीन मजुरांना रोजच्या मजुरीवर अवलंबून राहावे लागते. नियमित रोजगार मिळत नसल्याने घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि इतर गरजा भागविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. सध्या शेतात ओलावा नसल्याने वाडेगावसह परिसरात मजुरांच्या हाताला काम मिळणे कठीण झाले आहे. अनेक कुटुंबांचा उत्पन्नाचा नियमित स्रोत बंद पडल्याने त्यांना उधारीचा आधार घ्यावा लागत आहे. शेतकऱ्यांसोबत शेतमजुरांनाही दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत असून, पुढील दिवस कसे काढायचे, याची चिंता त्यांना सतावत आहे. शासनाने भूमिहीन शेतमजुरांसाठी विशेष रोजगाराभिमुख योजना राबवाव्यात, रोजगार हमीच्या कामांना गती द्यावी आणि गरजू कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी परिसरातून होत आहे..यांत्रिकीकरणामुळे रोजगाराच्या संधीही घटल्याआधुनिक शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ट्रॅक्टर, पेरणी यंत्रे आणि रोटाव्हेटर यांसारख्या साधनांमुळे कमी वेळेत शेतीची कामे पूर्ण होत असल्याने मजुरांची गरज कमी झाली आहे. त्यातच दुष्काळामुळे शेतीतील कामे घटली असून, यंत्रांचा वाढता वापर यामुळे भूमिहीन मजुरांसाठी रोजगार मिळविणे अधिकच कठीण झाले आहे.व्यथा शेतमजुरांच्या....दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतात ओलावा नसल्याने शेतकरी कामासाठी बोलावत नाहीत. गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून कामाच्या शोधात भटकण्याची वेळ आली आहे. काम केल्याशिवाय पर्याय नाही; मात्र कोणी कामाला सांगत नसल्याने कुटुंबाचा घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि इतर गरजा भागविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.”- गणेश संपतराव पायघण, वाडेगावपावसाअभावी यंदाचा खरीप हंगाम हातातून गेल्याने शेतातील कामे ठप्प झाली आहेत. रब्बी हंगामातही काम मिळेल, याची आशा कमी आहे. हाताला कामच नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच वाढत्या महागाईमुळे शेतमजुरांसाठी येणारा प्रत्येक दिवस कठीण होत आहे.- डिंगाबर शंकर शेंडे, शेतमजूर, वाडेगावशेतकऱ्यांसोबत शेतमजुरांनाही मदतीचा हात द्यादुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात असताना शेतमजुरांच्या रोजगाराचा आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही तितक्याच गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात रोजगार हमीच्या कामांना गती देऊन गरजू मजुरांना नियमित काम उपलब्ध करून द्यावे. तसेच पात्र शेतमजूर कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.