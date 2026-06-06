विदर्भ

Chandrapur: बंदूक बाळगल्याप्रकरणी तरुणाला अटक

Local Crime Branch Arrests Youth With Illegal Firearm: बल्लारपूरमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेने कारवाई करत २८ वर्षीय तरुणाला देशी बनावटीचे पिस्टल आणि चार जिवंत काडतुसांसह अटक केली
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बल्लारपूर: जिल्ह्यात अवैध शस्त्रधारकांविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेदरम्यान स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत शहरातील एका युवकाला देशी बनावटीचे पिस्टल आणि ४ जिवंत काडतुसांसह ताब्यात घेतले. सलमान खान मजिद खान पठाण (वय २८, रा. दादाभाई नौरोजी वॉर्ड) असे आरोपीचे नाव आहे.

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