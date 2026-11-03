विदर्भ

Banana Crop Loss,: पाण्याअभावी उभ्या केळीच्या बागेवर फिरविला ट्रॅक्टर; अडीच एकरांतील तीन हजार झाडे उद्ध्वस्त; साडेतीन ते चार लाखांचा खर्च मातीमोल

Drought in Washim : वाशीम जिल्ह्यातील ढिल्ली येथील शेतकरी उमेश मारकड यांना पाणीटंचाई आणि वाढत्या तापमानामुळे अडीच एकरांतील तीन हजार केळीची झाडे काढून टाकावी लागली. बागेसाठी केलेला साडेतीन ते चार लाख रुपयांचा खर्च वाया गेला.
A farmer in Dhilli village removes his banana orchard after severe water scarcity.

A farmer in Dhilli village removes his banana orchard after severe water scarcity.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाशीम : दुष्काळ, तीव्र पाणीटंचाई आणि वाढत्या तापमानाच्या झळांनी जिल्ह्यातील फळबागांनाही फटका बसू लागला आहे. पाण्याअभावी उत्पादनाची आशा संपुष्टात आल्याने ढिल्ली येथील शेतकरी उमेश मारकड यांना अखेर अडीच एकरांतील उभ्या केळीच्या बागेवर ट्रॅक्टर फिरवून ती काढून टाकण्याची वेळ आली.

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