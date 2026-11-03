Banana Crop Loss,: पाण्याअभावी उभ्या केळीच्या बागेवर फिरविला ट्रॅक्टर; अडीच एकरांतील तीन हजार झाडे उद्ध्वस्त; साडेतीन ते चार लाखांचा खर्च मातीमोल

वाशीम : दुष्काळ, तीव्र पाणीटंचाई आणि वाढत्या तापमानाच्या झळांनी जिल्ह्यातील फळबागांनाही फटका बसू लागला आहे. पाण्याअभावी उत्पादनाची आशा संपुष्टात आल्याने ढिल्ली येथील शेतकरी उमेश मारकड यांना अखेर अडीच एकरांतील उभ्या केळीच्या बागेवर ट्रॅक्टर फिरवून ती काढून टाकण्याची वेळ आली..उमेश मारकड यांनी अडीच एकर क्षेत्रात तब्बल तीन हजार केळीच्या झाडांची लागवड केली होती. वर्षभर मेहनत आणि योग्य नियोजनातून त्यांनी बाग जोपासली होती. पुढील महिन्यात केळीची तोडणी सुरू होण्याची अपेक्षा असतानाच दुष्काळी परिस्थितीने त्यांच्या आशांवर पाणी फेरले..पावसाअभावी विहीर आणि बोअरवेल ऑक्टोबर महिन्यातच कोरडे पडले. त्यात वाढत्या तापमानामुळे केळीच्या बागेला पुरेसे पाणी देणे शक्य झाले नाही.परिणामी, झाडे सुकू लागली. उत्पादन मिळण्याची कोणतीही शक्यता उरली नसल्याने अखेर हताश झालेल्या मारकड यांनी उभ्या बागेत ट्रॅक्टर फिरवून संपूर्ण केळीची बाग काढून टाकली..या बागेसाठी आतापर्यंत साडेतीन ते चार लाख रुपये खर्च झाला होता. मात्र, हातात उत्पन्न येण्यापूर्वीच संपूर्ण बाग उद्ध्वस्त झाल्याने वर्षभराची मेहनत आणि लाखोंचा खर्च मातीमोल झाला आहे. दुष्काळाच्या वाढत्या झळांमुळे फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेल्या संकटाचे हे विदारक चित्र असल्याची चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.