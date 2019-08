यवतमाळ : आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज, शनिवारी "सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन' मोहिमेंतर्गत आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या यवतमाळातील निवासस्थानासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून आपल्या मागण्या मांडल्या.

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असू नये, महाराष्ट्र सरकारने गुणवंत व प्रतिभावंतांना संरक्षण द्यावे, या मागण्या शासनदरबारी पोहचाव्या म्हणून "सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन' मोहिमेंतर्गत आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात शहरातील महिला, पुरुष तथा विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांनी हातात मागण्यांचे फलक घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनादरम्यान प्रा. डॉ. उईके यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. आंदोलकांच्या मागण्या शासन दरबारी मांडणार असून या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप येऊ देऊ नका, असे आवाहन केले.

