Canal Accident: पत्नीला वाचविण्यासाठी पतीची कालव्यात उडी ;दोघेही बुडाले; कोरंभी येथील घटना; पाय धुण्यासाठी उतरल्या पाण्यात

पवनी: शेतातून घरी परतताना पायावरील चिखल धुण्यासाठी कालव्याच्या पायऱ्यांवर उतरलेल्या पत्नीचा अचानक पाय घसरला आणि ती खोल पाण्यात पडली. तिला वाचविण्यासाठी पतीनेही कालव्यात उडी घेतली; मात्र पाण्याची खोली आणि प्रवाहामुळे दोघेही बुडाले. ही घटना तालुक्यातील कोरंभी येथे रविवारी (ता. ११) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. .स्वप्निल अशोक बनकर (वय २९) आणि प्रज्ञा स्वप्निल बनकर अशी या दाम्पत्यांची नावे आहेत. ते मूळचे कोरंभी येथील रहिवासी असून, रोजगारानिमित्त नागपूर येथे वास्तव्यास होते. काही दिवसांपूर्वीच ते आपल्या मूळ गावी आले होते..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास स्वप्निल बनकर व प्रज्ञा बनकर हे शेतात गेले होते. त्यानंतर साडेपाचच्या सुमारास शेतातून परतताना महादेव देवस्थान मार्गावरील कालव्याच्या पायऱ्यांवर पाय धुण्यासाठी ते उतरले. याच वेळी प्रज्ञा हिचा अचानक पाय घसरला आणि ती खोल पाण्यात पडली..पत्नी पाण्यात बुडत असल्याचे पाहून स्वप्निल यांनी क्षणाचाही विलंब न करता पत्नीला वाचविण्यासाठी कालव्यात उडी घेतली. मात्र, कालव्यात चार मीटरपेक्षा अधिक खोलीचे पाणी आणि वेगवान प्रवाह असल्याने दोघांनाही बाहेर पडता आले नाही. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पवनी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. कालव्यातील खोल पाणी, वेगवान प्रवाह आणि रात्रीचा अंधार यामुळे बचावकार्यात अडचणी निर्माण झाल्या. गोताखोरांच्या मदतीने दोघांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, अंधारामुळे बचावकार्यात अडथळे येत असल्याने सोमवारी (ता. १२) पुन्हा शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.