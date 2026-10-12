विदर्भ

Canal Accident: पत्नीला वाचविण्यासाठी पतीची कालव्यात उडी ;दोघेही बुडाले; कोरंभी येथील घटना; पाय धुण्यासाठी उतरल्या पाण्यात

Bhandara Canal Accident, Couple Missing, Pauni News: भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील कोरंभी येथे कालव्यात पडलेल्या पत्नीला वाचविण्यासाठी पतीने उडी घेतली. मात्र, खोल पाणी आणि वेगवान प्रवाहामुळे दोघेही बुडाल्याची घटना रविवारी सायंकाळी घडली.
Rescue teams search a canal in Korambhi village, Bhandara district, after a couple reportedly fell into deep water amid a strong current.

Rescue teams search a canal in Korambhi village, Bhandara district, after a couple reportedly fell into deep water amid a strong current.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पवनी: शेतातून घरी परतताना पायावरील चिखल धुण्यासाठी कालव्याच्या पायऱ्यांवर उतरलेल्या पत्नीचा अचानक पाय घसरला आणि ती खोल पाण्यात पडली. तिला वाचविण्यासाठी पतीनेही कालव्यात उडी घेतली; मात्र पाण्याची खोली आणि प्रवाहामुळे दोघेही बुडाले. ही घटना तालुक्यातील कोरंभी येथे रविवारी (ता. ११) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली.

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