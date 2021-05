दोन महिन्यानंतर विदर्भातील 'या' जिल्ह्यात कोरोनामुळे एकही मृत्यू नाही

नागपूर : गेल्या दोन महिन्यानंतर भंडारा (bhandara) जिल्ह्यामध्ये कोरोनामुळे एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नसल्याची दिलासादायक बाब समोर आली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये (second wave of corona) एकही मृत्यू न होणारा भंडारा हा विदर्भातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये दुसऱ्या लाटेमध्ये जवळपास ७०० मृत्यू झाले असून आता ग्राफ अचानक खाली घसरला आहे. (bhandara district have no death on friday after two months)

जिल्ह्यात शुक्रवारी १४२१ जणांच्या कोरोना चाचणी केल्यानंतर फक्त ८४ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत असून कोरोनामुक्तीकडे जिल्ह्याची वाटचाल सुरू आहे. तसेच विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मृत्यूदर देखील कमी झाला आहे.

विदर्भातील शुक्रवारी ५८ हजार ७८९ जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. मात्र, त्यापैकी फक्त ५१५४ जण पॉझिटिव्ह आढळून आले. यावरून सलग दुसऱ्या दिवशीही पॉझिटिव्हिटी दर हा १० टक्क्यांच्या खाली आल्याचे दिसून येत आहे. जवळपास ८७९८ रुग्ण बरे झाले असून ही आकडेवारी पॉझिटिव्ह लोकांपेक्षा जास्त आहे. विदर्भात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचा दर हा ९२ टक्क्यांवर पोहोचला असून हा दर राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगला आहे. शुक्रवारी १३२ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून यापैकी जास्तीत जास्त रुग्ण हे ग्रामीण भागातील आहेत.

