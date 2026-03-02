Bhandara News: मृत्यूनेही केली नाही ताटातूट; पतीच्या निधनानंतर पत्नीचाही प्राणत्याग

भंडारा : ‘जन्मोन्जन्मीची सोबत‘ ही केवळ पुस्तक किंवा चित्रपटातील कल्पना नसून ती वास्तवातही असू शकते, याचा प्रत्यय जिल्ह्याला आला आहे. तुमसर तालुक्यातील सोरना येथील लखाराम सीताराम शहारे (वय ८६)व जैतुराबाई लखारामजी सहारे (वय ८०) या वृद्ध दांपत्याने मृत्यूतही एकमेकांची साथ सोडली नाही..पतीच्या निधनानंतर अवघ्या आठ तासांतच विरहाचा धक्का सहन न झाल्याने पत्नीनेही जगाचा निरोप घेतला. या दांपत्यावर एकाच सरणावर अंत्यसंस्कार करण्यात आला आहे. सोरना येथील या वृद्ध दांपत्याचा संसार आनंदाने सुरू होता..मात्र, काळाने घाला घातला आणि २६ फेब्रुवारीला रात्री ११ वाजता पतीचे निधन झाले. यामुळे संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. घराचा मुख्य आधार गेल्याने सर्वजण शोकसागरात बुडाले होते. पण, सर्वात मोठा धक्का त्यांच्या पत्नीला बसला..पतीच्या निधनाचा विरह त्यांना सहन झाला नाही. पतीचा मृतदेह घरात असतानाच, अवघ्या ८ तासांतच २७ फेब्रुवारीला पत्नीनेही आपले प्राण त्यागले. एकाच दिवशी घराच्या दोन आधारस्तंभांचे निधन झाल्याने गावात मोठी शोककळा पसरली..Satara News: पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी येताच काळाचा घाला, ८ तासांची चिमुकली पित्याच्या अंत्यदर्शनासाठी | Sakal News.एकाच सरणावर अखेरचा प्रवासज्याप्रमाणे त्यांनी आयुष्यभर एकमेकांना साथ दिली, तसाच त्यांचा अखेरचा प्रवासही सोबतच झाला. नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी या दांपत्यावर एकाच सरणावर अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. ''मृत्यूलाही या जोडीला वेगळे करता आले नाही'', अशी भावना यावेळी अंत्यविधीला उपस्थित असलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोळ्यातून व्यक्त होत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.