Bhandara News: महसूल विभागातील तीन बडतर्फ, तिघे निलंबित; बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळविल्याचे प्रकरण

भंडारा : दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीत शिरकाव करणाऱ्या भंडारा महसूल प्रशासनातील ७ अधिकाऱ्यांवर बडतर्फ व निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे..बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी लाटणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय क्षीरसागर यांनी मागील तीन वर्षांपासून लावून धरली होती. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे जिल्ह्यातील शासकीय नोकरी मिळविलेल्या ३२२ दिव्यांगांसह प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू झाली..Fake Job Scam : नोकरीच्या आमिषाने ४२ लाखांची फसवणूक; बनावट नियुक्ती पत्र देणारे दोघे जेरबंद .या पुनर्तपासणीतून दिव्यांगत्व जास्त दाखविणे, दिव्यांग नसताना बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळविणाऱ्या बोगस दिव्यांगांचा पर्दाफाश होण्यास सुरवात झाली आहे. जिल्ह्यात ७ जणांनी दिव्यांगात्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघड झाल्याने प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे..महसूल विभागातील एकूण २२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची नागपूर वैद्यकीय मंडळामार्फत पुनर्तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ७ अधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे बोगस निष्पन्न झाल्यानंतर बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवल्याचा ठपका ठेवत तीन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ, तर तीन जणांना निलंबित करण्यात आले आहे..तसेच एका नायब तहसीलदाराला बडतर्फ करण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये नायब तहसीलदार आनंद हट्टेवार यांना बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा निवड समितीने शासनाला पाठवला अाहे..Nashik Zilla Parishad : बोगस दिव्यांगांचे धाबे दणाणले; नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १०६ कर्मचाऱ्यांची मुंबईत होणार तपासणी.तसेच मंडळ अधिकारी वसुंधरा वासनिक-इंगळे ( पुनर्वसन शाखा), तलाठी शारदा सूर्यभान झंझाड व विनोद भावे यांना जिल्हा निवड समितीने सेवेतून बडतर्फ केले आहे. याशिवाय महसूल सहाय्यक शिवशंकर साखरवाडे, तलाठी योगराज बाबूराव डांगरे व महसूल सहाय्यक दिलीप सिंग भरतसिंग ठाकूर या तीन जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.