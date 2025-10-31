Bhandara Heavy Rain: भंडारा जिल्ह्यात पावसामुळे हाहाकार; खरीप हंगामातील धान पिकाची राखरांगोळी, नुकसानीमुळे बळीराजा संकटात

भंडारा: जिल्ह्यात बुधवारी रात्रीपासून सुरू असलेल्या पावसाने हाहाकार माजवला आहे. अचानक आलेल्या या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्साहावर पाणी फिरले असून शेतकऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे..कापणी केलेले व शेतातील उभ्या असलेल्या धान पिकात पावसाचे पाणी साचल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नुकसानीचा फटका बसला आहे. परिणामी शेतकरी हवालदिल होऊन चिंतेत पडले आहेत..दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात हवामान विभागाने येलो ॲलर्ट जारी केला होता. दोन दिवसांपासून ढगाळ वतावरण असल्याने शेतकरी वर्गाची लगबग सुरू झाली होती. बुधवारी मध्यरात्री अचानक पाऊस सुरू झाला. सकाळपर्यंत जोरदार पाऊस कोसळून सर्वत्र पाणीच पाणी करीत आहे. सध्या भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी-लाखांदूर-साकोली तालुक्यात हलक्या धानांची कापणी सुरू आहे. .कापणीनंतर शेतात धानाचे पीक वाळवण्याकरिता ठेवले होते. अनेक शेतकऱ्यांचे कापणी करून शेतात ठेवलेले पीक भिजले, तर अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात कापणीला आलेल्या धान पिकाच्या शेतात पाणी साचल्याने धानाची नासधूस झाली आहे. यापूर्वीही २४ ते २६ ऑक्टोबरला परतीच्या पावसामुळे धानपिकाचे नुकसान झाले होते. त्याचे सर्वेक्षण सुरूही झाले नसताना बुधवारपासून मोंथा चक्रिवादळामुळे पुन्हा पावसाने हजेरी लावली आहे..जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरातून कसेबसे बचावलेले धानपीक सध्या जोमात वाढून कापणी योग्य झाले होते. मात्र, पावसाच्या फेऱ्यांनी पुन्हा एकदा भात शेतीचे नुकसान झाले आहे. शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणासमोर हतबल झाला आहे. भंडारा जिल्ह्यात वर्षभराच्या आर्थिक उलाढालीसाठी महत्त्वाचे घेतले जाणारे धान पीक अवकाळी पावसामुळे वाया गेल्याने शेतकऱ्याला यंदा मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे..धानाला आले कोंबसानगडी : परिसरात गेल्या २६ आॅक्टोबरपासून पडणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामातील कापणी झालेल्या धानाला कोंब आल्याने शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिसरात हलक्याधानाची कापणी सुरू असता अचानक अवकाळी पावसामुळे धानाच्या कडपा व उभे असलेले धान पीक पूर्णतः खाली पडल्या. हजारो हेक्टर क्षेत्र धानाचे पीक पाण्याखाली असल्यामुळे शेतकरी चिंतातूर झाला आहे..Agriculture News : कर्जबाजारीपणाचे संकट कायम! अवकाळी पावसाने द्राक्ष बागांना तडाखा; शेतकरी त्वरित विमा भरपाईची मागणी करत आहेत.या अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. अनेकांची हातावर पोट अशी अवस्था झाली आहे. आता उदरनिर्वाह कसा करायचा?. या गंभीर प्रश्नांने शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने या नुकसानीचे पंचनामे करावे, अशी मागणी करत आहेत.पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून तात्काळ देण्याची मागणी जि. प. सदस्य नारायण वरठे, पं. स. सदस्य क्रिष्णा कोयाडवार, छाया खर्डेकर, सरपंच सविता उपरिकर, दिपाली उपरिकर, योगराज गोटेफोडे, उशिका शेंडे, चक्रधर खंडाईत, हंसराज रामटेके, रमेश मांडवटकर, यशवंतराव खंडाते, नीलकंठ नंदनवार, मनोहर लोथे आदींची मागणी आहे..कुठे गेले शेतकऱ्यांचे कैवारी?स्वत:ला मी भूमिपुत्र म्हणणाऱ्या जिल्ह्यातील नेतेमंडळींना आता पावसाने झालेले नुकसान दिसून येत नाही. राजकीय पोळी भाजण्याकरिता भूमिपुत्र, शेतकऱ्यांचा कैवारी, अशी बिरुदे लावणारे आता दिसतही नाही. यावरून कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला शेतकऱ्यांशी काही देणे-घेणे नाही हे दिसते. .हलके धान सध्या जोमात येऊन कापणी योग्य झाले होते. मात्र, अवकाळी पावसाच्या फेऱ्याने पुन्हा एकदा धान पिकाचे नुकसान झाले आहे. शेतीत पाणी साचल्याने पिकांची कापणी खोळंबली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पावसामुळे धानाच्या लोंबी झडल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.- प्रमिला झेलकर, शेतकरी, पालांदूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.