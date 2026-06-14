विदर्भ

Vidarbha: लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

POCSO Case Registered in Bhandara: भंडाऱ्यात लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी 23 वर्षीय आरोपीला पोक्सो कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली.
Vidarbha

Vidarbha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भंडारा: लग्नचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा जवाहरनगर पोलिसांनी दाखल केला आहे. इंदिरानगर, सावरी येथील आरोपी श्रृंकल भावसागर रामटेके (वय २३) याने अल्पवयीन मुलीला तिच्यासोबत लग्न करणार असल्याचे सांगून विश्‍वासात घेतले.

Loading content, please wait...
Bhandara
vidarbha
POCSO Act