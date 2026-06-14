Vidarbha: लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

भंडारा: लग्नचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा जवाहरनगर पोलिसांनी दाखल केला आहे. इंदिरानगर, सावरी येथील आरोपी श्रृंकल भावसागर रामटेके (वय २३) याने अल्पवयीन मुलीला तिच्यासोबत लग्न करणार असल्याचे सांगून विश्वासात घेतले. .त्याने मार्च ते जून दरम्यान तिच्यासोबत जबरदस्तीने संबंध स्थापित केले. याबाबत कोणाला सांगू नको, नाहीतर तुला मारून टाकीन, अशी धमकीही त्याने मुलीला दिली होती..दरम्यान, पीडितेला आरोपी श्रृंकल याचे गावातील अन्य एका मुलीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे माहित झाले. त्यावरून पीडितेने तीचे श्रृंकलसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे सांगितले. याची माहिती होताच आरोपीने पीडितेला मारहाण केली..Satara: महायुतीत खदखदीची चर्चा, कऱ्हाडात भाजप प्रदेशाध्यक्षांची बैठक; मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांनी फिरवली पाठ.त्यानंतर पीडितेने जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात आरोपीने फसवणूक केल्याची तक्रार केली. पोलिसांनी पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली. पोलिस उपनिरीक्षक कातीराम दुधकावरा प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.