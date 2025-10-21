Bhandara News

Bhandara News

sakal

विदर्भ

Bhandara News: भंडाऱ्यातील पोलिस पाटील भरती प्रक्रिया रद्द; उच्च न्यायालय, संपूर्ण निवड प्रक्रिया संशयास्पद आणि अयोग्य

High Court: भंडारा जिल्ह्यात २०२३ मध्ये झालेल्या पोलिस पाटील भरती प्रक्रियेत कथित फसवणुकीच्या प्रकरणाविरोधात, दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली.
Published on

नागपूर : भंडारा जिल्ह्यात २०२३ मध्ये झालेल्या पोलिस पाटील भरती प्रक्रियेत कथित फसवणुकीच्या प्रकरणाविरोधात, दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून, मुलाखत प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाल्याने संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

Loading content, please wait...
Bhandara
Court
cctv
bombay high court
Marathi News Esakal
www.esakal.com