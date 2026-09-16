विदर्भ

Bhandara Tragedy : पती पाठोपाठ एका तासात पत्नीचाही मृत्यू एकाच सरणावर दोघांवरही अंत्यसंस्कार

60-Year Marriage Ends on the Same Day : भंडारा तालुक्यातील सिल्ली येथे ८७ वर्षीय व्यंकटराव खोब्रागडे यांच्या निधनानंतर अवघ्या एका तासात त्यांच्या ७८ वर्षीय पत्नी इंदिरा खोब्रागडे यांचेही निधन झाले.
Bhandara Tragedy

Bhandara Tragedy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भंडारा : जन्मोजन्मीची साथ देऊ, सुख-दुःखात एकमेकांना कधीच सोडणार नाही, अशी शपथ घेऊन संसाराच्या वाटेवर एकत्र असलेले दोन जीव शेवटच्या प्रवासातही एकमेकांना सोडून गेली नाहीत. मृत्यूही त्यांची साथ तोडू शकला नाही.

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