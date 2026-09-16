Bhandara Tragedy : पती पाठोपाठ एका तासात पत्नीचाही मृत्यू एकाच सरणावर दोघांवरही अंत्यसंस्कार

भंडारा : जन्मोजन्मीची साथ देऊ, सुख-दुःखात एकमेकांना कधीच सोडणार नाही, अशी शपथ घेऊन संसाराच्या वाटेवर एकत्र असलेले दोन जीव शेवटच्या प्रवासातही एकमेकांना सोडून गेली नाहीत. मृत्यूही त्यांची साथ तोडू शकला नाही. .पतीच्या जाण्याचा धक्का पचवण्याआधीच पत्नीनेही एका तासात प्राण सोडला आणि गावाच्या डोळ्यातून अश्रूंचा महापूर वाहू लागला. ही हृदय पिळवटून टाकणारी घटना भंडारा तालुक्यातील सिल्ली येथे मंगळवारी (ता. १५) घडली. सिल्ली येथील रहिवासी सेवानिवृत्त सहायक निबंधक व्यंकटराव डोमाजी खोब्रागडे (वय ८७) यांचे मंगळवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास घरी निधन झाले. ते काही दिवसांपासून वृद्धापकाळाने आजारी होते..दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय मुलीने १५व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिट्ठी.पतीच्या निधनाची बातमी त्यांची पत्नी इंदिरा खोब्रागडे (वय ७८) यांना कळताच त्यांना मोठा धक्का बसला. त्या त्यावेळी उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल होत्या. पती गेल्याचे कळताच त्यांनीही सकाळी साडेआठच्या सुमारास अखेरचा श्वास घेतला. अवघ्या एका तासाच्या अंतराने पती-पत्नीने जगाचा निरोप घेतला..त्यांच्या लग्नाला जवळपास ६० वर्षे झाली होती. सहा दशके संसाराची नाळ गुंफताना त्यांनी सुख-दुःखाचे अनेक प्रसंग एकत्र अनुभवले होते. दोघांनीही एकमेकांना आयुष्यभर साथ दिली आणि शेवटी मृत्यूमध्येही तीच साथ कायम ठेवली. सहा दशकांची अखंड साथ एकाच दिवशी सुटल्याने सिल्ली गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..UPI New Rule: UPI व्यवहारांवर MDR चार्ज लावण्याच्या निर्णयानंतर या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी! कारण काय?.गावातून दोघांचीही एकत्र अंत्ययात्रा निघताना पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले.स्थानिक स्मशानभूमीत दोघांवर एकत्रच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दोघांना एकत्र मुखाग्नी देण्यात आला. हा क्षण कुटुंबीय, नातेवाईक व उपस्थितांसाठी अत्यंत भावनिक आणि वेदनादायी होता. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, एक मुलगी, सुना, जावई आणि नातवंडे असा मोठा आप्तपरिवार आहे. भंडारा पंचायत समितीचे सदस्य तथा माजी उपसभापती प्रशांत खोब्रागडे यांचे ते आई-वडील होत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.